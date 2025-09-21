Antalya, Çanakkale ve Konya'da orman yangını
Antalya, Çanakkale ve Konya'da orman yangını çıktı. Ekiplerin, yangınlara müdahalesi sürüyor.
Antalya'nın Serik, Çanakkale'nin Ezine ve Konya'nın Akşehir ilçesinde orman yangınları çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle büyürken ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesi Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Konya'nın Akşehir ilçesi Bermende Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.