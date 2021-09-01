Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam

Antalya’da evsiz bir şahıs, dünyaca ünlü falezlerin yaklaşık 25 metresindeki mağarada kendine yaşam alanı oluşturdu. Ölümle burun buruna yaşayan şahıs, yardıma gelen zabıtaya önce taşla saldırdı, ardından mağaradan inip uzaklaştı. Zabıta ekipleri önü uçurum olan mağaranın girişini bulamadı.

İHA 01.09.2021 - 10:39

Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 1
Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerin bir bölümündeki mağarada yaşayan şüpheli şahsı, vatandaşlar polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 2
İhbarla harekete geçen polis, bölgede yaşayan Kubilay A.’ya güçlükle ulaşabildi. Şahıs, ekiplerin yardımını kabul etmemesi üzerine polis bölgeden ayrıldı.
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 3
Polis görsel olarak kötü bir manzara oluşturması ve şahsın can güvenliğinin olmaması nedeniyle durumu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine aktardı.
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 4
Falezlere gelen sivil zabıta ekipleri ilk olarak şahsın mağarada yaşadığı yeri belirledi. Mağarada yaşayanın olup olmadığını belirlemek için ekipler mağaraya girmeye çalışsa da tehlikeli olduğu için başaramadı.
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 5
Mağaranın etrafından giriş arayan zabıta bir sonuca ulaşamadı. Hem yukarıdan hem aşağıdan mağaraya ulaşamayan zabıta ekipler, mağaraya kimse var mı diye seslendi.
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 6
Uyuduğu gözlemlenen Kubilay A, bir süre sonra seslere uyandı. Mağaranın uç noktasına gelen şahıs, zabıtanın yardım taleplerine küfürlerle karşılık verdi.
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 7
Zabıtanın gitmemesine sinirlenen şahıs, ekiplerin üzerine taş attı. Kubilay A, daha sonra mağaradan inerek parka ekiplerine yanına geldi.
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 8
Yine ekiplere küfür etmeye devam eden ve elinde ekmek ile haşlanmış yumurta bulunan Kubilay A., yardım tekliflerini kabul etmedi.
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 9
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Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 10
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 11
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 12
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 13
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 14
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 15
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 16
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 17
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 18
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 19
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 20
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 21
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 22
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 23
Antalya falezlerindeki mağarada ölümle burun buruna yaşam - 24

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