Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı

Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı turistlerin 15 euro (110 TL) karşılığında corona virüs testi yaptırabileceği laboratuvar açıldı. Türkiye'de ilk olan laboratuvar 24 saat hizmet verecek.

Anadolu Ajansı 30.06.2020 - 13:14

Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 1
Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Antalya Havalimanı'nda kurulan laboratuvar, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı.
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 2
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının, özellikle yoğun havalimanlarına Covid-19 laboratuvarı kurulması planlamaları kapsamında, Antalya'da çalışma gerçekleştirildi.
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 3
Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde İl Sağlık Müdürlüğünce, havayoluyla seyahat edecek yolcular için, 90 metrekare kapalı alana havalimanı sağlık birimi kuruldu.
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 4
Ofis ve tetkik alanlarından oluşan laboratuvarda, yaklaşık 20 sağlık çalışanı dönüşümlü olarak 24 saat hizmet verecek. Biyolojik numune alma kabininde alınan numuneler, laboratuvar ortamında incelerek, 4-5 saat içinde, Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak verilebilecek.
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 5
Hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar, bu birimden yararlanabilecek.
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 6
İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, açılışta, Sağlık Bakanlığının talimatıyla hızlıca numune alma kısmı oluşturduklarını söyledi.
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 7
Merkezde günlük 400 numune kapasitesi bulunduğunu aktaran Hülür, "İl olarak 2 bin 500 test çalışıyoruz. Dört laboratuvarımız var. İlk etapta sonuçları merkezdeki laboratuvarda çalışacağız. Ancak yakında burada laboratuvar olarak çalışma yapacağız" dedi.
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 8
Hülür, PCR testini zorunlu kılan ülkeler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı ülkeler 48 saat önceden Covid-19 testi istiyor. Burada testin ücreti 15 euro yani 110 lira olacak. Havalimanında pasaport bölümünün öncesinde ateş ölçümü yapan termal kameralarımız var. Orada herhangi bir ateş semptomu olanlar izole alana alınacak. Buradan ekibimiz, doktorlarımız, giderek kişinin örneğini orada alacak. Kişi izole şekilde oteline gidecek, test sonucu pozitif olursa ambulansla hastaneye götürülecek. Türkiye'deki havalimanlarında kurulan ilk Covid-19 laboratuvarı oldu. Bunun için önemli."
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 9
Bu arada, Kıbrıs'a seyahat edecek KKTC'nin Antalya Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür Ateşesi Mehmet Savaş Kortay, laboratuvarda numune veren ilk kişi oldu.
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 10
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 11
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 12
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 13
Antalya Havalimanı'na Covid laboratuvarı - 14

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