Antalya Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Kalkışta uçağın tekerleği koptu

13.02.2026 16:25

NTV - Haber Merkezi

Antalya Havalimanı'nda Sun Express firmasına ait bir uçağın kalkış sırasında tekerlekleri yerinden çıktı ve uçak motorun üzerine oturdu.

Saat 14.25 sıralarında Sun Express firmasına ait uçağın Antalya-Gaziantep seferini yaparken kalkış sırasında tekerlekleri yerinden çıktı ve uçak motorun üzerine oturdu. 

Olay sonrası uçakta yangın çıkmazken yolcular hemen tahliye edildi ve bekleme salonuna alındı. 

NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, Antalya Havalimanı'nda uçuşların devam ettiğini bildirip "Çok büyük bir facia ucuz atlatılmış gibi görünüyor." dedi.