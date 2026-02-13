Antalya Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Kalkışta uçağın tekerleği koptu
13.02.2026 16:25
NTV - Haber Merkezi
Antalya Havalimanı'nda Sun Express firmasına ait bir uçağın kalkış sırasında tekerlekleri yerinden çıktı ve uçak motorun üzerine oturdu.
NTV
Antalya Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü.
Saat 14.25 sıralarında Sun Express firmasına ait uçağın Antalya-Gaziantep seferini yaparken kalkış sırasında tekerlekleri yerinden çıktı ve uçak motorun üzerine oturdu.
NTV
Olay sonrası uçakta yangın çıkmazken yolcular hemen tahliye edildi ve bekleme salonuna alındı.
NTV
NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, Antalya Havalimanı'nda uçuşların devam ettiğini bildirip "Çok büyük bir facia ucuz atlatılmış gibi görünüyor." dedi.