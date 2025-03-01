Antalya iftar vakti 1 Mart 2025: Antalya'da iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı saat kaçta okunacak? (Antalya Ramazan imsakiyesi)
Antalya iftar vakti, 2025 Ramazan ayının gelmesi ve ilk oruçlarını tutmaya başlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte Antalya'nın sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, Antalya'da iftar vakti saat kaçta? İlk oruç saat kaçta açılacak? İşte 1 Mart 2025 Antalya iftar saati.
Antalya'da oturan ve dün gece ilk sahurlarını yapan vatandaşlar, 1 Mart 2025 tarihli Antalya iftar vakitlerini araştırıyor. 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, Antalya'da ilk iftara ne kadar kaldığı, ezanın saat kaçta okunacağı belli oldu. İşte 1 Mart 2025 tarihli Antalya iftar vakti.