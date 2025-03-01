Antalya iftar vakti 1 Mart 2025: Antalya'da iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı saat kaçta okunacak? (Antalya Ramazan imsakiyesi)

Antalya'da oturan ve dün gece ilk sahurlarını yapan vatandaşlar, 1 Mart 2025 tarihli Antalya iftar vakitlerini araştırıyor. 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, Antalya'da ilk iftara ne kadar kaldığı, ezanın saat kaçta okunacağı belli oldu. İşte 1 Mart 2025 tarihli Antalya iftar vakti.