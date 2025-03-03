Antalya iftar vakti 3 Mart 2025: Antalya'da iftar saat kaçta açılacak? İftar saatine ne kadar kaldı? (Antalya Ramazan imsakiyesi)

Antalya'da oturan ve dün gece üçüncü sahurlarını yapan vatandaşlar, 3 Mart 2025 tarihli Antalya iftar vakitlerini araştırıyor. 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, Antalya'da iftarın saat kaçta okunacağı, iftara ne kadar kaldığı ve ezanın saat kaçta okunacağı belli oldu. İşte 3 Mart 2025 tarihli Antalya iftar vakti.