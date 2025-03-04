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Antalya iftar vakti 4 Mart 2025: Antalya'da iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Antalya Ramazan imsakiyesi)

Antalya iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının dördüncü gününde oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini sorgulamaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte Antalya'da iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Antalya'da iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte 4 Mart 2025 Antalya iftar saati.

Antalya iftar vakti 4 Mart 2025: Antalya'da iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Antalya Ramazan imsakiyesi) - 1

Antalya'da oturan ve dün gece dördüncü sahurlarını yapan vatandaşlar, 4 Mart 2025 tarihli Antalya iftar vakitlerini araştırıyor. 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, Antalya'da iftarın saat kaçta okunacağı, iftara ne kadar kaldığı ve ezanın saat kaçta okunacağı belli oldu. İşte 4 Mart 2025 tarihli Antalya iftar vakti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya iftar vakti 4 Mart 2025: Antalya'da iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Antalya Ramazan imsakiyesi) - 2

ANTALYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Antalya iftar vakti, Diyanet tarafından paylaşılan 4 Mart 2025 Antalya Ramazan imsakiyesiyle belli oldu.

Buna göre; Antalya'da iftar saat 19.01'de açılacak.

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Antalya iftar vakti 4 Mart 2025: Antalya'da iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Antalya Ramazan imsakiyesi) - 3

İLÇE İLÇE ANTALYA İFTAR VAKİTLERİ

Akseki İftar Vakti

Aksu İftar Vakti

Alanya İftar Vakti

Demre İftar Vakti

Elmalı İftar Vakti

Finike İftar Vakti

Gazipaşa İftar Vakti

Gündoğmuş İftar Vakti

İbradı İftar Vakti

Kaş İftar Vakti

Kemer İftar Vakti

Korkuteli İftar Vakti

Kumluca İftar Vakti

Manavgat İftar Vakti

Serik İftar Vakti

Döşemealtı İftar Vakti

Kepez İftar Vakti

Konyaaltı İftar Vakti

Muratpaşa İftar Vakti

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