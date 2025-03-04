Antalya iftar vakti 4 Mart 2025: Antalya'da iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Antalya Ramazan imsakiyesi)
Antalya iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının dördüncü gününde oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini sorgulamaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte Antalya'da iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Antalya'da iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte 4 Mart 2025 Antalya iftar saati.
Antalya'da oturan ve dün gece dördüncü sahurlarını yapan vatandaşlar, 4 Mart 2025 tarihli Antalya iftar vakitlerini araştırıyor. 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, Antalya'da iftarın saat kaçta okunacağı, iftara ne kadar kaldığı ve ezanın saat kaçta okunacağı belli oldu. İşte 4 Mart 2025 tarihli Antalya iftar vakti.