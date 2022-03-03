Antalya-Konya karayoluna kar engeli

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 05.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatıldı.

Haberler - İHA 03.03.2022 - 08:26

Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 1

Dün sabah saatlerinde Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar gece 00.00 saatlerinde yeniden etkisini gösterdi.

Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 2

Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Yol, yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile sabaha karşı saat 05.00’te tüm araç trafiğine kapatıldı.

Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 3

Yolda onlarca aracın kaldığı bildirilirken, Alacabel'de ise kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi ise yer yer sıfıra kadar düştü.

Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 4

Yağış sebebiyle Karayolları ve Alacabel ekipleri dün geceden itibaren aralıksız olarak çok sayıda iş makinesi ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 5

Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 6
Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 7
Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 8
Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 9
Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 10
Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 11
Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 12
Antalya-Konya karayoluna kar engeli - 13

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER