Antalya Manavgat'ta büyük orman yangını

''4 AYRI NOKTADA BİRDEN ÇIKMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ''

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının 4 ayrı noktada çıkmasının oldukça düşündürücü olduğunu belirtti ve güvenlik güçlerinin durumu araştırdığını da ekledi.

Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da aktaran Böcek, dumandan etkilenen vatandaşların olduğunu açıkladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgedeki en büyük yangın olduğunu söyledi.

Sözen, ''Yangın 15 kilometrelik alana yayılmış durumda'' diyerek bilgi verdi.