Antalya Manavgat'ta büyük orman yangını

Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle ilerliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ve Manavgat Kaymakamı Yiğit, yangına ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Böcek, yangının 4 noktada birden başlamasının düşündürücü olduğunu söylerken Yiğit, "Görülmemiş bir şey, çok üzücü" dedi. Alevlerin boşaltılan bazı binalara ulaştığı, yaralılar olduğu belirtiliyor. Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye ediliyor.

DHA 28.07.2021 - 15:44 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 15:57

Antalya Manavgat'ta büyük orman yangını - 1
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Antalya Manavgat'ta büyük orman yangını - 2

Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahale ediliyor.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

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Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı.
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Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.
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YARALILAR VAR

Alevlerin boşaltılan bazı binalara ulaştığı, yaralılar olduğu belirtiliyor.
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MANAVGAT KAYMAKAMI SON DURUMU NTV'DE ANLATTI

NTV'ye konuşan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit şunları söyledi: "Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki evler önemli ölçüde boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor. Görülmemiş bir şey. Çok üzücü. Bazı mahsur kalanlar olduğuna dair bilgiler geliyor. Ama ne olarak hastanelere intikal etmiş bir şey yok."
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''4 AYRI NOKTADA BİRDEN ÇIKMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ''

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının 4 ayrı noktada çıkmasının oldukça düşündürücü olduğunu belirtti ve güvenlik güçlerinin durumu araştırdığını da ekledi.

Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da aktaran Böcek, dumandan etkilenen vatandaşların olduğunu açıkladı. 

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgedeki en büyük yangın olduğunu söyledi.

Sözen, ''Yangın 15 kilometrelik alana yayılmış durumda'' diyerek bilgi verdi. 

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Yangına ilişkin AFAD'dan bir açıklama yapıldı. Söndürme çalışmalarının 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozer ile yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, Yeniköy ve yakınındaki yerleşim yerlerinden, ormana yakın bölgelerdeki evlerin Jandarma tarafından tahliye edildiği kaydedildi.
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BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.
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