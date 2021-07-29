Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Anadolu Ajansı 29.07.2021 - 10:11
Dün öğle saatlerinde Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Alevlerin tehdit ettiği 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü.
Manavgat'ta kriz masası oluşturularak evleri boşaltılan vatandaşlar için 700 civarında konaklama yeri ayarlandı.
Yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı.
Tedavileri tamamlanan 51 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Antalya'yı 4 noktadan saran alevlerin çıktığı ilk andan itibaren de akıllarda 'sabotaj' ihtimali oluştu.
NTV'ye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Erdinç Turan'a göre çok fazla şüphe var.