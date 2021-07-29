Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Türkiye, güneyindeki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlar devam ediyor. Manavgat'taki orman yangını yaklaşık 21 saatte kontrol altına alınırken Akseki'deki yangın sürüyor. İşte alevlerin yerle bir ettiği yerlerden görüntüler...

Anadolu Ajansı 29.07.2021 - 10:11

Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 1
Antalya'nın alevlerle mücadelesi sürerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangının yaklaşık 21 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu.
Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 2

Dün öğle saatlerinde Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Manavgat'taki yangın evleri kül etti

Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 3

Alevlerin tehdit ettiği 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 4

Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü.

Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 5

Manavgat'ta kriz masası oluşturularak evleri boşaltılan vatandaşlar için 700 civarında konaklama yeri ayarlandı.

Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 6

Yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı.

Tedavileri tamamlanan 51 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 7
Öte yandan Akseki'deki dumandan etkilenen 82 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 8

Antalya'yı 4 noktadan saran alevlerin çıktığı ilk andan itibaren de akıllarda 'sabotaj' ihtimali oluştu. 

NTV'ye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Erdinç Turan'a göre çok fazla şüphe var.

Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 9
Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 10
Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 11
Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 12
Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 13
Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 14
Antalya Manavgat'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 15

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