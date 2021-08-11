Antalya Manavgat'ta orman yangını

Antalya Manavgat'tan günler sonra yangın haberi geldi. Ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Öte yandan Burdur'da çıkan orman yangını nedeniyle Antalya kent merkezinin üstü dumanla kaplandı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 16:25

Antalya Manavgat'ta orman yangını - 1
Manavgat ilçesi Hatipler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 2
İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 3
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 4
İşte Manavgat'ta çıkan yeni yangınla mücadeleden kareler...
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 5
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 6
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 7
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 8
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 9
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 10
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 11
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 12

ANTALYA'NIN ÜSTÜ DUMANLA KAPLANDI

Öte yandan Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Antalya kent merkezinin üstü dumanla kaplandı.
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 13
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 14
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 15
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 16
Antalya Manavgat'ta orman yangını - 17
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