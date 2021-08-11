Antalya Manavgat'ta orman yangını

Antalya Manavgat'tan günler sonra yangın haberi geldi. Ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Öte yandan Burdur'da çıkan orman yangını nedeniyle Antalya kent merkezinin üstü dumanla kaplandı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber - Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 16:25
Manavgat ilçesi Hatipler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İşte Manavgat'ta çıkan yeni yangınla mücadeleden kareler...
ANTALYA'NIN ÜSTÜ DUMANLA KAPLANDI
Öte yandan Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Antalya kent merkezinin üstü dumanla kaplandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.