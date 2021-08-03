Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar drone ile görüntülendi. Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda sadece yanmayan birkaç bölge ve yollar ayırt edilebiliyor.

İHA 03.08.2021 - 18:03

Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 1
Manavgat'ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan ve bir haftadır devam eden orman yangınını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor.
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 2

MİLYONLARCA ÇAM AĞACI VE FİDANI YANDI

Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı.
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 3
Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi.
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 4
Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü.
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 5
Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal halinde kaldığı görüldü.
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 6
Öte yandan Naras Baraj Göleti’nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi.
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 7
İşte Manavgat yangınında söndürülen yerlerden geriye kalanlar...
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 8
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 9
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 10
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 11
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 12
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 13
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 14
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 15
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 16
Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi - 17

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