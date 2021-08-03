Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar drone ile görüntülendi. Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda sadece yanmayan birkaç bölge ve yollar ayırt edilebiliyor.

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İHA 03.08.2021 - 18:03

Manavgat'ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan ve bir haftadır devam eden orman yangınını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor.

MİLYONLARCA ÇAM AĞACI VE FİDANI YANDI Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı.

Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi.

Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü.

Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal halinde kaldığı görüldü.

Öte yandan Naras Baraj Göleti’nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi.

İşte Manavgat yangınında söndürülen yerlerden geriye kalanlar...

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