Antalya-Mersin kıyılarında 15 gemi batığı ortaya çıktı

Doç. Dr. Öniz, “Bunlar birer zaman kapsülü özelliği taşıyor. Milattan önceye ait bir gemi batığı bulmuşsak, batığın içerisindeki eserlerin tamamı, nasıl amforalar üretiliyordu, nasıl gemi teknolojileri vardı, onları anlayabiliyoruz. Her bir batık, ayrı bir kitap gibidir. Geçen sene 335 olan batık sayımız, son bulunan 15 batıkla 350'ye ulaştı." diye konuştu.

Bulunan gemilerden birkaçının boş olduğunu da belirten Doç. Dr. Öniz, gemilerin yükünü boşaltıp dönüş yolundayken fırtınadan dolayı battığının değerlendirildiğini söyledi.

Batıkların yerinin tespit edilip bakanlığa bildirildiğini, bu şekilde batıkların hem korunduğunu hem de bilinmeden yapılacak bir liman ya da benzeri proje ile zarar görmesinin önüne geçildiğini kaydeden Doç. Dr. Hakan Öniz, çalışmaların süreceğini ifade etti.