Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. İki yangın haberi de Antalya ve Gaziantep'ten geldi. Buradaki yangınları söndürmek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Öte yandan Adana'da çıkan orman yangını ise kontol altına alındı.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor.
Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken üç yeni yangın haberi daha geldi.