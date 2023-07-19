Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. İki yangın haberi de Antalya ve Gaziantep'ten geldi. Buradaki yangınları söndürmek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Öte yandan Adana'da çıkan orman yangını ise kontol altına alındı.

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 1

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor.

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken üç yeni yangın haberi daha geldi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 2

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi’ndeki tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 3

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 4

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı.

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 5

GAZİANTEP

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Durmuşlar ile Hamidiye mahalleri arasındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 6

Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 7

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı.

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 8

Büyüyen yangına, havadan da helikopterler ile müdahale ediliyor.

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 9

ANTALYA

Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkiinde yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 10

Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevleri söndürmeye çalışıyor.

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 11

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 12

ADANA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Adana'nın Aladağ ilçesi Büyüksofulu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 13
Antalya, Muğla ve Gaziantep'te orman yangını - 14
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