Antalya sahilindeki çalışma kaplumbağa yuvaları yerli bir etti

Antalya'daki bir sahile iş makinesi ile yapılan düzenleme bölgede bulunan kaplumbağa yuvalarına zarar verdi. Durum bazı vatandaşlar tarafından sosyal medyada dile getirildi. Öte yandan 2 ay önce görevden ayrılan belediye başkan yardımcısının, ''Evet zarar verilmiş ama büyütmeyelim lütfen. Belediyeyle sitemizin çok işleri var'' açıklamasında bulunduğu öne sürüldü.

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DHA 24.08.2020 - 11:47

Antalya'nın Kumluca sahilinde yapılan çalışma kaplumbağa yuvalarına zarar verdi.

Beykonak sahilinde iş makinesiyle yapılan yol açılma çalışması sırasında, daha öncedem tespit edilen, çubuklar ve kafesler ile işaretlenen koruma altındaki deniz kaplumbağası yuvaları zarar gördü.

Bazı yumurtalar ezilirken bazıları ise açıkta kalması sonucu diğer hayvanlara yem oldu.

Çevredekiler, zarar görmeyen deniz kaplumbağası yumurtalarını yeniden kumun altına gömdü.

''EVET ZARAR VERİLMİŞTİR, BÜYÜTMEYELİM LÜTFEN'' Sosyal medya kullanıcıları, olaya ilişkin tepkilerini kendi hesaplarından dile getirdi. Yol açılan iş makinesinin Kumluca Belediyesi'ne ait olduğu belirtilirken, belediye yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Yol açılan bölgedeki sitelerde oturan ve 2 ay önce Kumluca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Ramazan Uluşar, site sakinlerinin 'WhatsApp' grubundan şu paylaşımı yaptı:



'Arkadaşlar bu çalışma Beykonak Mavikent villalarının arasından denize dışarıdan gelen kişilerin ulaşımını sağlamak, sitemizi de rahatlatmak için yapılan bir çalışmadır. Evet zarar verilmiş ama büyütmeyelim lütfen. Belediyeyle sitemizin çok işleri var.'

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin sahile gelerek, deniz kaplumbağası yuvalarında inceleme yaptığı, işlemle alakalı Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenlediği öğrenildi.

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