Antalya sahillere akın etti

Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlamaların son bulmasıyla Antalya sahillerinde yoğunluk arttı. Kısıtlamalardan ve sıcaklardan bunalan insanlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
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DHA 04.07.2021 - 13:27
Antalya’da, kısıtlamasız ilk pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu.
Kısıtlamalardan ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde soluğu Konyaaltı Sahili’nde aldı.
Güzel havanın etkisiyle birlikte sahile gelenler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Corona virüs tedbirleri gereği her pazar günü kısıtlama nedeniyle sadece yabancı turistlerin geldiği Konyaaltı Sahili'nde, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Türkler, yerleşik yabancılar ve tatilciler de keyifli dakikalar geçirdi.
Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kent genelinde güzel havanın etkisiyle sabah erken saatlerde sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise Akdeniz'in maviliklerinde denize girerek aileleri ve arkadaşlarıyla eğlendi.
FALEZLERDEN TEHLİKELİ ATLAYIŞ
Konyaaltı Sahili'nde çocukların ve yetişkinlerin kayalıklara çıkıp tehlikeli atlayış gerçekleştirdiği göze çarptı.
Gençlerin, falezlerin kıyı noktasına yerleştirilen demir düzenek yardımıyla denizden kayalıklara çıkıp yüksekten riskli atlayış yaptığı ve uyarıları dikkate almadığı görüldü.
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