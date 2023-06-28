Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 1

Antalya sahillerinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk yaşanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 2

Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelen yerli turistler, Konyaaltı ve Lara plajlarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 3

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 4

Sahile gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bir bölümü ise güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 5

Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Bazı gençler de kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 6
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 7
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 8
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 9
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 10
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 11
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 12
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 13
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 14
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 15
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 16
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 17
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 18
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 19
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 20
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 21
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 22
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 23
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 24
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 25
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 26
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 27
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 28
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