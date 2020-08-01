Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Antalya'da, Kurban Bayramı'nın ikinci günü vatandaşlar plajlarda yoğunluğa neden oldu. Konyaaltı ve Lara Plajı'nda yoğunluk oluşturan vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı, zaman zaman da sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Anadolu Ajansı 01.08.2020 - 13:29 | Son Güncelleme : 01.08.2020 - 13:30

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 1
Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği, nem oranının yüzde 75 ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar Konyaaltı Plajı'nda denize girerek serinlemeye çalıştı.
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 2
Cadde ve sokakların boş olduğu görülen kentte vatandaşlar, gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 3
Konyaaltı ve Lara Plajı'nda yoğunluk oluşturan vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı, zaman zaman da sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 4
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 5
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 6
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 7
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 8
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu - 9

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