Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan uçuş kısıtlamasının kaldırılması ardından, Rus tatilciler Antalya'ya akın etti. Antalya'ya iki günde 20 bin turist geldi. Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından iki günde 20 bin turistin geldiği Antalya'da, plaj ve koylarda yoğunluk dikkat çekiyor. Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlaması 22 Haziran itibarıyla sona erdi. Kararı sevinçle karşılayan Rus turistler ise rezervasyon yaparak uçaklarla Antalya'ya geldi. Kent, iki günde 20 binin üzerinde Rus turist ağırladı. Antalya Havalimanı'na ilk gün 29, ikinci gün 40 uçakla gelen 20 bin Rus turist, tatillerine başladı. 5 yıldızlı otelleri tercih eden Rusların en sevdiği destinasyonlardan biri olan Kemer ilçesinde de hareketlilik yaşanıyor. Ay Işığı Koyu'na gelen Rus turistler deniz kum ve güneşin keyfini sürüyor. İşte Rus turistlerin Türkiye tatilinden kareler...