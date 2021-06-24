Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan uçuş kısıtlamasının kaldırılması ardından, Rus tatilciler Antalya'ya akın etti. Antalya'ya iki günde 20 bin turist geldi.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 24.06.2021 - 15:23

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Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından iki günde 20 bin turistin geldiği Antalya'da, plaj ve koylarda yoğunluk dikkat çekiyor.
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Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlaması 22 Haziran itibarıyla sona erdi.
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Kararı sevinçle karşılayan Rus turistler ise rezervasyon yaparak uçaklarla Antalya'ya geldi.
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Kent, iki günde 20 binin üzerinde Rus turist ağırladı.
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Antalya Havalimanı'na ilk gün 29, ikinci gün 40 uçakla gelen 20 bin Rus turist, tatillerine başladı.
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5 yıldızlı otelleri tercih eden Rusların en sevdiği destinasyonlardan biri olan Kemer ilçesinde de hareketlilik yaşanıyor.
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Ay Işığı Koyu'na gelen Rus turistler deniz kum ve güneşin keyfini sürüyor.
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İşte Rus turistlerin Türkiye tatilinden kareler...
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Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 29
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Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 31
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 32
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 33
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 34
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 35
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 36
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 37
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 38
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 39
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 40
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 41
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 42
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 43
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 44
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 45
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 46
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Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 49
Antalya sahillerinde Rus turist yoğunluğu - 50

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