Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Antalya'da sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu - 1

Antalya'da hava 31, deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 51'e ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu - 2

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen kent sakinleri ve turistler Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu - 3

Bazı vatandaşlar ve turistler denize girmenin keyfini çıkardı, bazıları da su sporları yaptı.

Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu - 4

Birçok tatilci sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da kamp sandalyelerinde kitap okuyarak vakit geçirdi.

Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu - 5
Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu - 6
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