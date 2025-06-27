Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı

ALİAĞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir orman yangını daha çıktı.

Bu yangın, ilçede üç günde çıkan üçüncü yangın.

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 10.15’te henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangına ilk müdahale ise 10 dakika sonra, 10.25'te gerçekleştirildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarında, altı yangın söndürme uçağı, beş helikopter, 13 arazöz, altı su ikmal aracı ve üç dozer görev aldı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.