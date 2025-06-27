Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı
Sıcak havaların etkili olmasıyla birlikte bugün yurdun birçok kentinde orman yangını çıktı. Bursa'da evlere sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, Sakarya'da çıkan yangın büyüyerek Bilecik'e sıçradı.
Antalya, Sakarya, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı.
ANTALYA
Antalya'daki yangın Aksu'daki iki nokta ile Alanya ve Serik ilçelerinde başladı. Aksu ve Serik'teki yangınlar kontrol altına alındı, Alanya'da ise alevlerle mücadele sürüyor.
SAKARYA
Sakarya'daki yangın ise Taraklı ilçesinde çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler Bilecik'e sıçradı.
İZMİR
İzmir'de ise dün büyük bir yangın çıkan Aliağa'da farklı bir noktada daha yangın çıktı. Bu yangın kontrol altına alındı. Bornova'daki yangına müdahale sürüyor
BURSA
Bursa'da tarım arazisinde başlayan yangın, evlere sıçradı. Alevler kontrol altına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Yenişehir'de de orman yangını sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ-TEKİRDAĞ-BALIKESİR
Kahramanmaraş, Tekirdağ ve Balıkesir'deki yangınlarda alevlerle mücadele ediliyor.