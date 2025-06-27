Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı

Sıcak havaların etkili olmasıyla birlikte bugün yurdun birçok kentinde orman yangını çıktı. Bursa'da evlere sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, Sakarya'da çıkan yangın büyüyerek Bilecik'e sıçradı.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 1

Antalya, Sakarya, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı.

ANTALYA

Antalya'daki yangın Aksu'daki iki nokta ile Alanya ve Serik ilçelerinde başladı. Aksu ve Serik'teki yangınlar kontrol altına alındı, Alanya'da ise alevlerle mücadele sürüyor.

SAKARYA

Sakarya'daki yangın ise Taraklı ilçesinde çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler Bilecik'e sıçradı.

İZMİR

İzmir'de ise dün büyük bir yangın çıkan Aliağa'da farklı bir noktada daha yangın çıktı. Bu yangın kontrol altına alındı. Bornova'daki yangına müdahale sürüyor

BURSA

Bursa'da tarım arazisinde başlayan yangın, evlere sıçradı. Alevler kontrol altına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Yenişehir'de de orman yangını sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ-TEKİRDAĞ-BALIKESİR

Kahramanmaraş, Tekirdağ ve Balıkesir'deki yangınlarda alevlerle mücadele ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 2

SAKARYA'DAKİ YANGIN BİLECİK'E SIÇRADI

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangını çıktı.
Yangın, Bilecik tarafına sıçradı.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyüne ulaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya ilinde başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını belirtti.

Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü belirten Sözer, "Bölge müdürlüğümüzün ekipleri orada. Genel Müdürlükten de ne gerekiyorsa takviye istedik. Araç takviyeleri istedik." diye konuştu.

Sözer, Köprücek köyünden 15 kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 3

ARAZÖZ ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Sakarya'daki yangında alevlere müdahale sırasında Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazöz de alevlere teslim oldu.

Görevli personel, ormanlık alanda çıkan yangını söndürmenin yanı sıra alevler içinde kalan araç için de canla başla çalıştı.

Arazözün bir kısmının yanarak kullanılamaz hale gelmesi, ekiplerin yaşadığı zorluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 4

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

Bir yangın haberi de İzmir'den geldi.

Bornova'da orman dışı alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye ekipler sevk edildi.

Alevlerle mücadele havadan ve karadan sürüyor.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 5

ALANYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Mahmutseydi Kızılalan mevkisinde çıkan yangın nedeniyle ekipler bölgeye sevk edildi.

Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 6

BALIKESİR'DE ALEVLERLE MÜCADELE

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 1 dozer, 1 treyler ve 70 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 7

İNEGÖL'DE YANGIN

Bursa'nın İnegöl ilçesinde de orman yangını çıktı.

İnegöl'ün kırsal Dönmez Mahallesi'ndeki meşe ağaçlarının da bulunduğu ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye İnegöl İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı görevliler sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale etti. Yerleşim yerine uzak olan yangına müdahale sürüyor.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 8

BURSA'DA BİR YANGIN DA YENİŞEHİR'DE

Bursa'daki bir diğer yangın Yenişehir ilçesinde çıktı.

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi yakınlarında saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Yenişehir İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı araçlar ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler yönlendirildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 9

TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, 3 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 15 itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 10

KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına altı arazöz, dört su tankı, bir ilk müdahale aracı, iki helikopter ve iki iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 11

BURSA'DAKİ YANGIN EVLERE SIÇRADI

Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın, evlere sıçradı.

Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkarak ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan iki helikopter, 14 arazöz, 36 iş ve hizmet aracı ve 137 personelle müdahale ediliyor.

Alevlerle mücadelede bir insansız hava aracı da kullanılıyor.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 12

BÖLGEDE HAVA SICAKLIĞI 41 DERECE

Çam kozalaklarının fırlaması sonucu, köydeki evler boşaltıldı.

Beş ev tahliye edilirken, bu evlerde hasar oluştu.

Fırtına ve rüzgarın etkili olması ve hava sıcaklığının 41-42'ye yükselmesinin etkili olduğu ve çam kozalaklarının yangını farklı bölgelere sürüklediği öğrenildi.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 13

YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçiler kurtarılırken, mahalleli AFAD ekipleri tarafından güvenli alana alındı. 

Dumandan etkilenen mahalleliye olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 14

ALİAĞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir orman yangını daha çıktı.

Bu yangın, ilçede üç günde çıkan üçüncü yangın.

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 10.15’te henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangına ilk müdahale ise 10 dakika sonra, 10.25'te gerçekleştirildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarında, altı yangın söndürme uçağı, beş helikopter, 13 arazöz, altı su ikmal aracı ve üç dozer görev aldı. 

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 15

AKSU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında bir hektar alan zarar gördü.

İlçenin Kumköy Mahallesi'nde de sabah saatlerinde başka bir orman yangını daha çıktı.

Bu yangın da ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Aksu'daki yangınlarla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yedi şehirde orman yangını: Sakarya'daki yangın büyüdü, Bilecik'e sıçradı - 16

SERİK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Serik ilçesine bağlı Yumaklar Mahallesi'nde de sabah saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

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