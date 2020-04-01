Antalya turizminde virüs sessizliği

Corona virüs nedeniyle, her sene yüz binlerce turist ağırlayan Antalya'da lüks oteller, doğal güzelliğiyle bilinen sahiller boş kaldı. Dört mevsim turist ağırlayan Antalya'da mağaza ve dükkanlarında önlem kepenk indirdi.

DHA 01.04.2020 - 09:18

Türkiye turizmde geçtiğimiz yıl rekorlar kaydeden Antalya'da virüs sessizliği hakim.

ANTALYA'DAN 2020 OCAK TURİZM REKORU

Dünyayı saran corona virüs salgını nedeniyle Antalya'nın ünlü Belek, Kadriye, Boğazkent'teki oteller boş kaldı.
Dört mevsimin her günü turist ağırlayan Antalya'nın otellerine, önlem amacıyla çalışan personeller dışında giriş çıkış yapılmıyor.
Oteller ve kilometrelerce uzunluğundaki eşsiz güzelliğe sahip plajlar boş kalırken dev havuzların ve ve etkinlik alanları boş görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Şehirde ayrıca dükkan ve mağazaların da önlem amacıyla kepenk indirdi.

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