Antalya turizminde virüs sessizliği

Türkiye turizmde geçtiğimiz yıl rekorlar kaydeden Antalya 'da virüs sessizliği hakim.

Oteller ve kilometrelerce uzunluğundaki eşsiz güzelliğe sahip plajlar boş kalırken dev havuzların ve ve etkinlik alanları boş görüntüsüyle dikkat çekiyor.