Antalya turizminde virüs sessizliği

Corona virüs nedeniyle, her sene yüz binlerce turist ağırlayan Antalya'da lüks oteller, doğal güzelliğiyle bilinen sahiller boş kaldı. Dört mevsim turist ağırlayan Antalya'da mağaza ve dükkanlarında önlem kepenk indirdi.
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DHA 01.04.2020 - 09:18
Türkiye turizmde geçtiğimiz yıl rekorlar kaydeden Antalya'da virüs sessizliği hakim.
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