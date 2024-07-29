Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Türkiye’nin birçok kentinden dün orman yangını haberleri geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova , Hatay ve İzmir’de çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Antalya ve Adana’daki yangınlarda ise alevlerle mücadele sürüyor. Antalya’daki yangın nedeniyle alevlerin tehdit ettiği bölgede yaşayan vatandaşlar dün geceyi sokakta geçirdi. Adana’daki yangında ise yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yeniden müdahaleye başladı.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Dün, Türkiye’nin birçok kentinden orman yangını haberleri geldi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova, Hatay ve İzmir’de çıkan yangınlar söndürüldü.
Antalya ve Adana’da ise alevlerle mücadele sürüyor.