Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yangına yakın köyden destek olmak için gelen Sebahattin Kökçü, “İlk başlarda çok bir problem yoktu, daha sonrasında rüzgarın da etkisiyle beraber alevler sıçramaya başladı. Biz biraz daha yangının geri tarafındaydık, olduğumuz bölgede jandarma ekipleri vardı. Daha sonrasında ekipler bizim olduğumuz yeri de tahliye ettiler. Şu ana kadar sanırım 1 tane ev ile 1 tane sera yanmış, çok şükür ki can kaybı yok. Çok sayıda ekip çalışmalarına devam ediyor. Çevre illerden de destek geldi. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız.” diye konuştu.