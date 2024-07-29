Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Türkiye’nin birçok kentinden dün orman yangını haberleri geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova , Hatay ve İzmir’de çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Antalya ve Adana’daki yangınlarda ise alevlerle mücadele sürüyor. Antalya’daki yangın nedeniyle alevlerin tehdit ettiği bölgede yaşayan vatandaşlar dün geceyi sokakta geçirdi. Adana’daki yangında ise yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yeniden müdahaleye başladı.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 1

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Dün, Türkiye’nin birçok kentinden orman yangını haberleri geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova, Hatay ve İzmir’de çıkan yangınlar söndürüldü.

Antalya ve Adana’da ise alevlerle mücadele sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 2

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar sürüyor.

Yumaklar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 3

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün kısmen kontrol altına alınan yangının, ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle çok fazla ilerlemediği öğrenildi.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 4

Gün ağarması ile iki yangın söndürme helikopterinin daha çalışmalara destek vermeye başladığı bildirildi.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 5

GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken tedbir amaçlı 30 ev tahliye edildi.

Evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar geceyi çocuklar ile birlikte evlerinin yakınına park ettikleri araçlarında geçirdi.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 6

Yangına yakın köyden destek olmak için gelen Sebahattin Kökçü, “İlk başlarda çok bir problem yoktu, daha sonrasında rüzgarın da etkisiyle beraber alevler sıçramaya başladı. Biz biraz daha yangının geri tarafındaydık, olduğumuz bölgede jandarma ekipleri vardı. Daha sonrasında ekipler bizim olduğumuz yeri de tahliye ettiler. Şu ana kadar sanırım 1 tane ev ile 1 tane sera yanmış, çok şükür ki can kaybı yok. Çok sayıda ekip çalışmalarına devam ediyor. Çevre illerden de destek geldi. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız.” diye konuştu.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 7

ADANA’DA SABAHA KARŞI YANGIN BAŞLADI

Adana’nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale ederken, tedbir amaçlı yaklaşık 10 yayla evinin tahliye edildiği öğrenildi.

Yangın, saat 04.00 ilçeye bağlı Köseli Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 8

Ormandan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye etti.

Tedbir amaçlı yaklaşık 10 yayla evi tahliye edilirken, ekiplerin bölgede söndürme çalışması devam ediyor.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 9

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor." dedi.

Arslanköylü, yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını söyledi.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 10

KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN KONTROL ALTINDA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğlen yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 11

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için geceye rağmen seferber olduğunu aktaran Karartı, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan yangın için takviye ekipler geldiğini söyledi.

Yangında 80 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ifade eden Karartı, 25 arazöz, 4 iş makinesi toplam 61 araç ve 167 personelle yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Yaklaşık 18 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 12

İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 13

YALOVA'DA 2 NOKTADA BAŞLAYAN YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 14

HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında bölgede bulunan bir sondaj makinesi de hasar gördü.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 15

GAZİANTEP'TE YANGIN: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gaziantep'te çıkan orman yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkisinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi.

Antalya ve Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 16

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Valilik, 150 araç, 1000'e yakın personel ve 1 helikopterle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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