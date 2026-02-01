Antalya ve Burdur'da art arda katliam gibi kazalar. 16 can kaybı, çok sayıda yaralı var
01.02.2026 11:58
Son Güncelleme: 01.02.2026 16:44
İHA, AA
İki şehirden peş peşe katliam gibi kaza haberleri geldi. Antalya'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu dokuz kişi yaşamını yitirdi. Burdur'da ise iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yedi kişi can verdi.
İLK KAZA HABERİ ANTALYA'DAN
Antalya ve Burdur'dan katliam gibi kaza haberleri geldi.
Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürler Kavşağı'nda saat 10.20 sıralarında virajı alamayıp şarampole devrildi.
DOKUZ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada dokuz kişi yaşamını yitirdi, yedisi ağır 21 kişi de yaralandı.
VALİ ŞAHİN: OTOBÜSÜN SÜRATLİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR
Antalya Valisi Hulusi Şahin, otobüsün dün akşam Tekirdağ'dan yola çıktığını ve bugün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.
Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." dedi.
Vali Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığı yeni açıklamada da olay yerinde sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını belirtti.
"2 HASTAMIZ AMPÜTE YANİ BİRİNİN AYAĞI BİRİNİN DE KOLU KOPMUŞ"
Şahin, yaralılardan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
“Böylece vefat sayımız dokuza yükseldi. Diğer 21 yaralıdan şehir hastanesinde olan 4 yaralımız ile yine Eğitim Araştırma Hastanesinde olan 3 yaralımız yani 7 yaralımızın tedavileri kırmızı kodlu olarak devam ediyor, yani durumları ağır. Bunlardan Şehir Hastanesinde olan 2 hastamız ampüte yani birinin ayağı birinin de kolu kopmuş. Onların üniversite hastanesine sevkleri yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde ampüte durumda olan iki hastamız, aynı anda ayak ve kollarını dikmek için ekiplerimiz hazır.”
"ÖNCE YAN YATIP SÜRÜNDÜK, SONRA BARİYER SAPLANDI"
Kazadan yaralı kurtulan ve otobüse Isparta'da binen yolculardan Ahmet Kodaz, kaza anını anlattı.
Kodaz, "Isparta'dan Antalya'ya geliyorduk. Yolda zaten çok fazla sis vardı. Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı. Yolcularla birlikte aşağıya uçtuk. Otobüsün çoğunluğu doluydu." dedi.
"BU YOL ÖLÜM MAKİNESİ"
Kazanın yaşandığı bölgede yaşayan Fatma İnce isimli vatandaş ise, sürekli kazaların meydana geldiğini belirtip "Ben bu yoldan günde 8-9 defa geçiyorum. Bu yol çok tehlikeli, bu yol ölüm makinesi. Devamlı bu yolda kaza oluyor insanlar ölüyor. Kaç defa kaza oldu, haddi hesabı yok burada. Ölüm makinesi gibi bu yola bir çözüm bulsunlar." diye konuştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve bir Başsavcıvekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini açıkladı.
BURDUR'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, YEDİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Bir diğer kaza haberi ise Burdur'dan geldi. Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil, Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde, Sedat Akgün (42) yönetimindeki 34 FF 2118 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Melek Akgün (45), Kuzey Akgün (10), İfaket Aydın (70), Nevin Süzer (53) kaza yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada beş kişi de yaralandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu sabah Antalya ve Burdur’da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı." ifadesine yer verdi. Bakan Yerlikaya, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Yerlikaya, 2024 yılında 6 bin 351 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, bunun, her gün ortalama 17,4 insanın toprağa verilmesi olduğunu belirtti.
Antalya ve Burdur'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Bunlar sıradan, geçiştirilecek haberler değil. Her satırında acı var, her satırında gözyaşı var, her satırında ocaklara düşen ateş var. Yetim kalan çocuklar var, öksüz kalan evlatlar var. Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84'ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor, hız ihlali, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali.
Bakanlık olarak trafikteki kural ihlallerini önlemek için denetimlerimizi artırıyor, çok farklı platformlarda uyarılarımızı yapıyor, evlatlarımıza trafik eğitimleri veriyoruz. Ancak bu yetmiyor, caydırıcılık şart. İnanıyorum ki Yeni Trafik Kanunu ile birlikte caydırıcılık ilkesi, hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hakim olacak. Çünkü amacımız ceza kesmek değil, kazaları önlemek. Bunun için de trafik kültürünü hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık, yolda kaybetmeye de niyetimiz yok."