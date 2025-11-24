Antalya ve Isparta'dan sevkiyatlar başladı. 12 milyon dolar gelir bekleniyor

Kesme çiçek ihracatında en büyük pazarın Hollanda olduğunu belirten Yılmaz, "Hollanda her zaman, her yıl en önemli pazarımız. En çok ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke. Bununla birlikte yine İngiltere'de çok yoğun satışımız söz konusu." dedi.

Yılmaz, "Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkeler de kesme çiçek gönderdiğimiz ülkeler. Dış mekan ürün grubu var ve daha çok Türki Cumhuriyetleri ve Körfez ülkelerine satışı söz konusu." diye konuştu.