Antalya ve Isparta'dan sevkiyatlar başladı. 12 milyon dolar gelir bekleniyor
24.11.2025 10:30
DHA
Antalya ve Isparta'da üretilen kesme çiçekler için yılbaşı sevkiyatları başladı. Bu yıl başında Avrupa ülkelerine 12 milyon dolarlık çiçek ihracatı yapılacak.
Türkiye'de Antalya ve Isparta'da üretilen kesme çiçeklerin Avrupa yolculuğu başladı.
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, kesme çiçek sektörünün ihracatta en yoğun olduğu dönemin yılbaşı süreci olduğunu söyledi.
Yılmaz, yılbaşı dönemi için 12 milyon dolarlık ihracat beklentisi içinde olduklarını anlattı.
"Özellikle kırmızı renkli çiçeklere yoğun ilgi söz konusu." diyen Yılmaz, "15 Aralık'a kadar yoğun, hızlı bir şekilde ihracat devam edecek." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK İHRACAT KARANFİLDE
Kesme çiçek üretimindeki ana ürünün karanfil olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bizim en büyük ihracat kalemimiz, karanfil. Karanfilin dışında özellikle son yıllarda bazı çeşitler ön plana çıkmaya başladı. Bunların başında hüsnüyusuf, dianthus barbatus var." şeklinde konuştu.
"HOLLANDA HER YIL EN ÖNEMLİ PAZARIMIZ"
Kesme çiçek ihracatında en büyük pazarın Hollanda olduğunu belirten Yılmaz, "Hollanda her zaman, her yıl en önemli pazarımız. En çok ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke. Bununla birlikte yine İngiltere'de çok yoğun satışımız söz konusu." dedi.
Yılmaz, "Almanya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkeler de kesme çiçek gönderdiğimiz ülkeler. Dış mekan ürün grubu var ve daha çok Türki Cumhuriyetleri ve Körfez ülkelerine satışı söz konusu." diye konuştu.