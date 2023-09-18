Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında)

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. 190 hektarlık alanda etkili olan yangında 1 ev zarar gördü, alevlerin tehdit ettiği 17 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan İzmir’in Buca ve Torbalı ilçeleri arasında da orman yangını çıktı. Buradaki yangında da alevlerle mücadele sürüyor.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 1

Alanya'ya bağlı Dim Barajı mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 2

Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalara ara verdi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazöz, iş makinesi, itfaiye, su tankerleri, kamyon ve dozerlerle bölgede yoğun mücadele verdi.

Zorlu arazi şartları nedeniyle bazı bölgelerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Jandarma ve AFAD ekipleri ile bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara katıldı.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 3

AFAD personeli, bölgede görev alan ekiplere kumanya dağıttı.

Çevre ilçelerden gelen bazı gönüllüler de yol kenarlarında yangın bölgesine gidenlere ayran ve su ikram etti.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 4

BAZI VATANDAŞLAR EVLERİNDE NÖBET TUTUYOR

Bahçe Sokak'taki iki katlı evlerine alevlerin sıçramaması için mücadele veren İbrahim Avcı, AA muhabirine, Çayarası yaylasına çalışmaya gittiğini, yangını telefondan öğrendiğini söyledi.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 5

Kendisinin ve babasının avokado bahçesinin zarar gördüğünü bildiren Avcı, "Su motorum, hortumlar, meyve ağaçları yandı. Babam 80 yaşında onu tahliye ettik. Ekipler sağ olsun bölgede çalışmasını sürdürüyor. Evimin yanında yangın nöbeti tutuyoruz, ekiplere destek oluyoruz." diye konuştu.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 6

Yangını duyunca 40 kilometre uzaklıktaki Sapadere Mahallesi'nden gelen Sefa Ünal da arkadaşının evinin yanmaması için mücadele ettiklerini vurguladı. Ünal, "Alevlerin eve ulaşmasını engelledik. Su doldurup alevlere döktük. Duman da alevler de çok yoğundu. Ben daha önce Sapadere, Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarında da gönüllüydüm, tecrübeliyim." dedi.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 7

GÜNÜN AYDINLANMASIYLA HAVA ARAÇLARI DA DEVREYE GİRDİ

Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar gece boyunca sürdü.

Karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin, arazöz, iş makinesi, itfaiye, su tankerleri, kamyon ve dozerlerle sürdürdüğü çalışmalara hava araçlarının da desteğiyle yangın kısmen kontrol altına alındı.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 8

17 EV TAHLİYE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yangından 190 hektarlık alanın etkilendiğini söyleyen Yumaklı, 1 evin yandığını, 17 evin de boşaltıldığını söyledi.

Yumaklı, rüzgarın yön değiştirmesinin müdahaleyi güçleştirdiğini ama yangının gücünün büyük ölçüde kırıldığını aktardı.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 9

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Doğancılar ile Demirciler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 10

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale ediliyor.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 11
Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 12
Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 13
Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 14
Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 15
Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında) - 16
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