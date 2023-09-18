Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kısmen kontrol altında)
Antalya’nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. 190 hektarlık alanda etkili olan yangında 1 ev zarar gördü, alevlerin tehdit ettiği 17 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan İzmir’in Buca ve Torbalı ilçeleri arasında da orman yangını çıktı. Buradaki yangında da alevlerle mücadele sürüyor.
Alanya'ya bağlı Dim Barajı mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.