Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında)
Antalya’nın Alanya ve İzmir’in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alanya’daki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 190 hektar alanda etkili olan yangında 1 ev zarar gördü. Öte yandan İzmir’deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Alanya'ya bağlı Dim Barajı mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçradı.
Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.