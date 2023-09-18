Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında)

Antalya’nın Alanya ve İzmir’in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alanya’daki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 190 hektar alanda etkili olan yangında 1 ev zarar gördü. Öte yandan İzmir’deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 1

Alanya'ya bağlı Dim Barajı mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçradı.

Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 2

Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalara ara verdi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazöz, iş makinesi, itfaiye, su tankerleri, kamyon ve dozerlerle bölgede yoğun mücadele verdi.

Zorlu arazi şartları nedeniyle bazı bölgelerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Jandarma ve AFAD ekipleri ile bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara katıldı.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 3

AFAD personeli, bölgede görev alan ekiplere kumanya dağıttı.

Çevre ilçelerden gelen bazı gönüllüler de yol kenarlarında yangın bölgesine gidenlere ayran ve su ikram etti.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 4

BAZI VATANDAŞLAR EVLERİNDE NÖBET TUTUYOR

Bahçe Sokak'taki iki katlı evlerine alevlerin sıçramaması için mücadele veren İbrahim Avcı, AA muhabirine, Çayarası yaylasına çalışmaya gittiğini, yangını telefondan öğrendiğini söyledi.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 5

Kendisinin ve babasının avokado bahçesinin zarar gördüğünü bildiren Avcı, "Su motorum, hortumlar, meyve ağaçları yandı. Babam 80 yaşında onu tahliye ettik. Ekipler sağ olsun bölgede çalışmasını sürdürüyor. Evimin yanında yangın nöbeti tutuyoruz, ekiplere destek oluyoruz." diye konuştu.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 6

Yangını duyunca 40 kilometre uzaklıktaki Sapadere Mahallesi'nden gelen Sefa Ünal da arkadaşının evinin yanmaması için mücadele ettiklerini vurguladı. Ünal, "Alevlerin eve ulaşmasını engelledik. Su doldurup alevlere döktük. Duman da alevler de çok yoğundu. Ben daha önce Sapadere, Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarında da gönüllüydüm, tecrübeliyim." dedi.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 7

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar gece boyunca sürdü.

Karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya’daki yangında alevlerin kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Yumaklı, bölgede soğutma çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 8

17 EV TAHLİYE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunmuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Yumaklı, yangından 190 hektar alanın etkilendiğini belirterek, 1 evin yandığını, 17 evin de boşaltıldığını söylemişti.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 9

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Doğancılar ile Demirciler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 10

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale ediliyor.

Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 11
Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 12
Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 13
Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 14
Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 15
Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alanya’da alevler kontrol altında) - 16
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