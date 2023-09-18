Antalya ve İzmir’de orman yangını (Alevler kontrol altına alındı)
Antalya’nın Alanya ve İzmir’in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Her iki yangın da havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Alanya’daki yangında 190 hektar alan zarar gördü. Her iki yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Alanya'ya bağlı Dim Barajı mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçradı.
Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.