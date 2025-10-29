Antalya ve Muğla'yı fırtına vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Antalya'da birçok ağaç devrildi, ağacın altında kalan 3 kişi yaralandı. Kentte reklam panoları ve çatılar da rüzgarın şiddetine dayanamayıp uçtu. Konyaaltı Sahili dolu nedeniyle beyaza büründü. Muğla'da ise sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Ege ve Akdeniz'de hem sağanak, hem de fırtına etkili oldu. 

Meteorolojinin uyarılarının ardından, Antalya'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.


Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kentte fırtına da hasara yol açtı. 

Çok sayıda ağaç devrildi. Devrilen bir ağacın altında kalan 3 kişi yaralandı. Reklam panoları, bariyerler ve çatılar da rüzgarın şiddetine dayanamadı.

Bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri, etrafa savruldu.

Konyaaltı ilçesinde ise, yaklaşık 15 dakika süren dolu, etrafı beyaza bürüdü.

Muğla'da da benzer manzaralar vardı. Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü, trafik durma noktasına geldi.

Bazı araçlar mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.  

Seydikemer ilçesinde ise dolu etkiliydi. Tarım alanları, sokaklar, caddeler kısa sürede beyaza büründü. 

Eskişehir'de de sağanak yerini doluya bıraktı. Sokaklar, saniyeler içerisinde beyaza büründü.

