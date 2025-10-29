Antalya ve Muğla'yı fırtına vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü
Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Antalya'da birçok ağaç devrildi, ağacın altında kalan 3 kişi yaralandı. Kentte reklam panoları ve çatılar da rüzgarın şiddetine dayanamayıp uçtu. Konyaaltı Sahili dolu nedeniyle beyaza büründü. Muğla'da ise sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.
Ege ve Akdeniz'de hem sağanak, hem de fırtına etkili oldu.
Meteorolojinin uyarılarının ardından, Antalya'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.