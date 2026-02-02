Antalya'da 10 ölümlü kaza neden oldu? Otobüslerde kış lastiği tartışması
02.02.2026 15:52
NTV - Haber Merkezi
Antalya'da 10 yolcunun hayatını kaybettiği otobüs kazası kış lastiklerini gündeme getirdi. Çünkü otobüsteki 6 tekerlekten öndeki 2'sinde kış lastiği yoktu. Mevzuata göre, otobüslerde tüm tekerleklere kış lastiği takılması zorunlu değil. NTV'den Baran Bila, hem uzun yol şoförleriyle hem otobüsçüler federasyonu yetkileriyle hem de trafik güvenliği uzmanlarıyla konuştu.
Taksilerde, pek çok ticari araçta tüm tekerleklere kış lastiği takılması zorunlu, ancak otobüslerde değil. Mevzuattaki bu durum Antalya'daki 10 ölümlü kaza sonrası gündeme geldi.
Otobüsteki 6 tekerlekten öndeki 2'sinde kış lastiği yoktu. "MS" yani 4 mevsim kullanılabilir onayı olanlar da kış lastiğinin yerini tutmuyor. Konunun Meclis gündeminde de ele alınması bekleniyor.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Alpay Lök, "Şu anki mevzuata göre otobüslerde gerçek kış lastiğini zorunlu tutmuyor. Sadece "MS" yazması yeterli sayılıyor. O da arka lastikler için geçerli ön lastikte yaz lastiğiyle gitmesine izin veriliyor. Bununla ilgili bekleyen çeşitli girişimler var." dedi.
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada lastikle beraber başka faktörler de etkili olmuş olabilir.
Uzun Yol Şoförü Selçuk Kaplan, otobüslere de kış lastiğini zorunluluğunun gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Isparta'dan Antalya'ya kadar olan yolun keskin virajlı ve çift şeritli olduğunu herkes bilir. Yolun belli bölümlerinde de, asfaltta kusma dediğimiz, kaymaklanma olan bölgeler var. Buralar araçlar için otobüsler, kamyonlar için büyük tehlikeler oluşturuyor. Sisten kaynaklı da olabilir ama sorumluluğu şoföre yüklemek bencilce olur." değerlendirmesinde bulundu.
ŞOFÖR VE ARAÇ KUSURU İŞLENİYOR
Otobüsün yol aldığı güzergahta kar yağışı yoktu. Bu da lastik seçiminde rol oynamış, riski artırmış olabiir. Şoförün viraja hızlı girmiş olması ihtimali de araştırılıyor.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Musa Çaktır da otobüsler için kış lastiği uygulamasının zorunlu olması gerektiğini tekrarlayarak "Antalya'daki kazada deneyimlerime göre şoför hatası, dikkatsizlik var." dedi.