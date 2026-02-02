Antalya'da 10 ölümlü kaza neden oldu? Otobüslerde kış lastiği tartışması

Taksilerde, pek çok ticari araçta tüm tekerleklere kış lastiği takılması zorunlu, ancak otobüslerde değil. Mevzuattaki bu durum Antalya'daki 10 ölümlü kaza sonrası gündeme geldi.

Otobüsteki 6 tekerlekten öndeki 2'sinde kış lastiği yoktu. "MS" yani 4 mevsim kullanılabilir onayı olanlar da kış lastiğinin yerini tutmuyor. Konunun Meclis gündeminde de ele alınması bekleniyor.