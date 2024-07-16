Antalya’da 2 gün süren korkunç işkencenin görüntüleri: Hamam böceği yedirip, dişlerini kerpetenle çektiler

Çalışmak için Antalya’ya gelen 22 yaşındaki Vedat Kurt, maaşını ödemeyen patronunun parasını aldığı gerekçesiyle iki gün boyunca işkenceye uğradı. Sandalyeye bağlanarak kerpetenle dişleri sökülen gence hamam böceği yedirildi. İşkencecilerin güvenini kazandıktan sonra cep telefonundaki görüntüleri alan genç, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Şikayetini geri çekmesi için tehdit telefonları aldığını söyleyen Kurt, yetkililerden yardım istedi.

Antalya’da 2 gün süren korkunç işkencenin görüntüleri: Hamam böceği yedirip, dişlerini kerpetenle çektiler - 1

Antalya’da maaşını ödemediğini söylediği patronunun gizlice parasını alan 22 yaşındkai Vedat Kurt, korkunç bir işkenceye maruz bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da 2 gün süren korkunç işkencenin görüntüleri: Hamam böceği yedirip, dişlerini kerpetenle çektiler - 2

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan Vedat Kurt, 2020 yılında Antalya’ya giderek bir kaportacıda işe başladı.

İddiaya göre, işyeri sahibi, yaklaşık 10 ay çalışan Kurt’un her ay parasını eksik ödedi.

Parasını isteyen Kurt, her defasında ödemeyi yaparız sözünü duyunca oyalandığını düşündü.

Bir sabah işe giden Kurt, patrondan habersiz iş yerindeki 15 bin lirayı alıp İstanbul’a gitti.

Antalya’da 2 gün süren korkunç işkencenin görüntüleri: Hamam böceği yedirip, dişlerini kerpetenle çektiler - 3

AİLESİNE ULAŞINCA GERİ DÖNDÜ

Kurt’a ulaşamayan iş yeri sahibi, ailesine ulaşarak parasını istedi.

Ailesi de Vedat Kurt’u arayarak durumu anlattı.

Ailesinin başına bir şey gelmesinden korkan Kurt, Antalya’ya dönerek aldığı 15 bin lirayı geri ödedi.
Antalya’da 2 gün süren korkunç işkencenin görüntüleri: Hamam böceği yedirip, dişlerini kerpetenle çektiler - 4

DİŞLERİNİ KERPETENLE ÇEKİP, HAMAM BÖCEĞİ YEDİRDİLER

İddiaya göre, daha sonrasında Ahmet T, Osman T, Serkan T. ve Adem A. tarafından depoya kilitlenen Kurt, sandalyeye bağlandı.

İki gün boyunca sayısız işkence gören Kurt’un dişleri kerpetenle çekildi.

Vücudunda dayak nedeniyle morluklar oluşan Kurt’a hamam böcekleri yedirildi.

Zanlılar yaptıkları tüm işkenceyi ise cep telefonuna kaydetti.
Antalya’da 2 gün süren korkunç işkencenin görüntüleri: Hamam böceği yedirip, dişlerini kerpetenle çektiler - 5

GÜVENLERİNİ YENİDEN KAZANIP GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI

İki gün boyunca işkence gören Kurt’un şikayetçi olmaması için yaralarının iyileşmesi beklendi. Depoda kilitli yaşamaya başlayan Kurt, tekrar şahısların güvenini kazanmaya çalıştı.

İş yerinde çalışmaya devam eden Kurt, zanlıların cep telefonundaki görüntüleri gizlice kendi cep telefonuna aktardı.

Savcılığa giden Kurt, karşı taraftan şikayetçi oldu.

Savcılık saldırganların cep telefonu üzerinde yaptığı incelemede işkencelere ait fotoğraflara ulaştı.
Antalya’da 2 gün süren korkunç işkencenin görüntüleri: Hamam böceği yedirip, dişlerini kerpetenle çektiler - 6

“ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK” TEHDİDİ

Şikayetçi olduktan sonra tehditler almaya başladığını söyleyen Vedat Kurt, her gün aynı kabusla uyanıyor.

Bir gün yine aynı acıları yaşamaktan korkan Kurt, yetkililerden yardım istedi. İşyeri sahiplerinin içeride biriken maaşını bir türlü vermediğini söyleyen Vedat Kurt, bir sabah işe gittiğinde masada bir miktar para gördüğünü ve bu parayı alıp İstanbul’a gittiğini söyledi.
Antalya’da 2 gün süren korkunç işkencenin görüntüleri: Hamam böceği yedirip, dişlerini kerpetenle çektiler - 7

“PARMAK UÇLARIMA ELEKTRİK VERDİLER”

Parayı ailesine gönderemeden saldırganların ailesini arayıp tehdit ettiğini söyleyen Kurt, korktuğu için parayı alıp Antalya’ya geri döndüğünü belirtti.

Antalya’da 2 gün süren korkunç işkencenin görüntüleri: Hamam böceği yedirip, dişlerini kerpetenle çektiler - 8

Parayı kendilerine teslim etmesine rağmen türlü türlü işkencelere maruz kaldığını söyleyen Kurt, şunları anlattı:

“Benim aylığımı kesik kesik veriyorlardı. Nasıl kesik kesik veriyorlardı, haftada 100-200 TL vererek. Sekiz ayın ardından benim içerde epey param, 60-70 bin lira gibi bir param birikti. Ben de o paramı istemeye gittiğimde sürekli beni oyaladı. Ben de bir gün sonra gittiğimde masanın üzerinde sonradan sayıp öğrendiğim 15 bin 400 TL’yi aileme göndermek için aldım. Zaten İstanbul’a çalışmaya gittim. Ben aileme parayı göndermeden aileme ulaşıp tehdit etmişler. Ailemin başına bir şey gelir korkusuyla tekrar Antalya’ya döndüm. Kendilerine parayı teslim etmeme rağmen beni çeşitli işkencelere maruz bıraktılar. Çok kötü muamelelere maruz kaldım. İlk önce ağzıma böcek koyarken pense ile dişimi kırdılar. Sonra pis böcekler toplayıp bana yedirdiler. Parmak uçlarıma elektrik dahi verdiler.”
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