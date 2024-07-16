Antalya’da 2 gün süren korkunç işkencenin görüntüleri: Hamam böceği yedirip, dişlerini kerpetenle çektiler
Çalışmak için Antalya’ya gelen 22 yaşındaki Vedat Kurt, maaşını ödemeyen patronunun parasını aldığı gerekçesiyle iki gün boyunca işkenceye uğradı. Sandalyeye bağlanarak kerpetenle dişleri sökülen gence hamam böceği yedirildi. İşkencecilerin güvenini kazandıktan sonra cep telefonundaki görüntüleri alan genç, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Şikayetini geri çekmesi için tehdit telefonları aldığını söyleyen Kurt, yetkililerden yardım istedi.
Antalya’da maaşını ödemediğini söylediği patronunun gizlice parasını alan 22 yaşındkai Vedat Kurt, korkunç bir işkenceye maruz bırakıldı.