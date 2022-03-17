Antalya'da 3 genç kaza kurbanı

Haberler - İHA 17.03.2022 - 10:28
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde saat 02.15 sıralarında Aspendos Bulvarı'ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine giden otomobil, iddiaya göre sürücünün hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu.
Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru 300 metre ileriye fırladı.
Otomobilde bulunan Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.