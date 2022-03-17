Antalya'da 3 genç kaza kurbanı

Antalya'da hız yaptığı iddia edilen otomobil, refüjdeki yön levhasına çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru 300 metre ileriye fırladı. Kazada otomobilde bulunan 3 genç hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 17.03.2022 - 10:28

Antalya'da 3 genç kaza kurbanı - 1

'nın Muratpaşa ilçesinde saat 02.15 sıralarında Aspendos Bulvarı'ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine giden otomobil, iddiaya göre sürücünün hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı.

Antalya'da 3 genç kaza kurbanı - 2

MOTOR 300 METRE İLERİYE FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu.

Antalya'da 3 genç kaza kurbanı - 3

Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru 300 metre ileriye fırladı.

Antalya'da 3 genç kaza kurbanı - 4

3 GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobilde bulunan Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da 3 genç kaza kurbanı - 5

Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Antalya'da 3 genç kaza kurbanı - 6

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'da 3 genç kaza kurbanı - 7

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Antalya'da 3 genç kaza kurbanı - 8
Antalya'da 3 genç kaza kurbanı - 9
Antalya'da 3 genç kaza kurbanı - 10

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