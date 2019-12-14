Antalya'da 3 gün 3 gece Hint düğünü (Davetlilere özel uçak)

Türkiye'de son yıllarda gerçekleşen Hint düğünlerinden biri daha 10-13 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapıldı.
Hindistan'lı olan çiftin düğünü için 200'ü aşkın davetli özel uçuş imkanlarıyla Antalya'ya getirildi.
Aileler, Hint gelenekleriyle gerçekleştirdikleri düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadı.
Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi.
Düğün için aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemelerin bir kısmı da Hindistan'dan getirildi.