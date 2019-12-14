Antalya'da 3 gün 3 gece Hint düğünü (Davetlilere özel uçak)

Antalya’da Hintli bir çift 200 davetli ile 3 gün 3 gece düğün yaptı. Davetliler düğüne özel uçakla gelirken düğün için de aşçı, prodüksiyon, dekor, teknik ekipler ve malzemelerin bir kısmının da Hindistan'dan getirildi

Türkiye'de son yıllarda gerçekleşen Hint düğünlerinden biri daha 10-13 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapıldı.

Hindistan'lı olan çiftin düğünü için 200'ü aşkın davetli özel uçuş imkanlarıyla Antalya'ya getirildi.

Aileler, Hint gelenekleriyle gerçekleştirdikleri düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadı.

Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi.

Düğün için aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemelerin bir kısmı da Hindistan'dan getirildi.

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