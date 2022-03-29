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Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi

Türkiye'nin farklı illerinden 80 kuş gözlemcisinin katıldığı, 3 günlük Manavgat Kuş Gözlem Kampı'nda, toplam 120 kuş türü gözlemlendi. Bu türler arasında ender görülebilen dağ cılıbıtı, poyraz kuşu, tarakdiş, kır baykuşu ve büyük cılıbıt da yer aldı.

Haberler - DHA 29.03.2022 - 11:21

Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi - 1

'nin birçok kuş gözlemcisi, 25-27 Mart'ta 'da buluştu.

Geçen yıl büyük orman yangınının da yaşandığı Manavgat ilçesi Denizkent mevkisinde, 80 kuş gözlemcisinin bir araya geldiği Antalya Kuş Gözlem Kampı'na; İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale dahil Türkiye'nin birçok ilinden gelen doğa meraklıları, 3 gün boyunca kuş gözlemi gerçekleştirdi.

Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi - 2

Kamp düzenleyicilerinden Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi Gökçe Coşkun, Antalya'nın özellikle ilkbahar döneminde kuş göçünün yoğun yaşandığı yer olması ve birçok habitatı barındırması nedeniyle ilgi çektiğini söyledi.

Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi - 3

İKİ BÖLGEDE 120 KUŞ TÜRÜ GÖZLEMLENDİ

Denizkent, Manavgat Nehir Ağzı, Ulualan gibi bölgelerdeki sulak alanlar, ormanlar ve sahil kesiminde kuşların gözlemlendiğini anlatan Coşkun, "Denizkent'te 55, Manavgat Nehir Ağzı'nda ise 95 kuş türü gözlemleme şansı elde edildi. 2 bölgede de görülen aynı türler haricinde ise toplam 120 kuş türü gözlemlendi" dedi.

Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi - 4

ENDER TÜRLERİ DE GÖRDÜLER

Kuş gözlemcilerini en fazla heyecanlandıran türlerin ise poyraz kuşu, tarakdiş, büyük cılıbıt, kır baykuşu ve dağ cılıbıtı olduğunu belirten Coşkun, "Çok ender, nadir görülebilen türler olması nedeniyle ve özellikle dağ cılıbıtı tüm katılımcıların büyük ilgisini çekti. Poyraz kuşu en son 2021'de, dağ cılıbıtı 2020'de görülmüştü" diye konuştu.

Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi - 5

Kampta hem kuş gözlemi yapıldığını hem birliktelik oluştuğunu anlatan Coşkun, "Kuş gözlemine yeni başlayanlar için güzel deneyim elde ettiler. 'nin en fazla kuş türünü kaydı almış Emin Yoğurtçuoğlu ve Soner Bekir kampa katıldı. Deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar ve birlikte kuş gözlem arazisine çıktılar" dedi.

Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi - 6

YARALI SAZ DELİCESİNE TEDAVİ 

Öte yandan kampta kuş gözlemcileri tarafından yaralı saz delicesi bulundu. Aynı zamanda veteriner hekim olan Gökçe Coşkun, kuşa ilk müdahaleyi yaptıklarını ve beslenmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildiğini dile getirdi.

Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi - 7
Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi - 8
Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi - 9

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