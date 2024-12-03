Antalya'da 4 Aralık'ta (yarın) okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi mi?

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama sonrasında, Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışın, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmış ve il geneline yayılmıştı. Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlar meydana geldi.



Kuvvetli yağışların bu gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.