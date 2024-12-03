Antalya'da 4 Aralık'ta (yarın) okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi mi?
Antalya'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, yoğun sağanak yağış ve çok kuvvetli rüzgarların meydana gelmesiyle birlikte sorgulanıyor. Antalya Valiliği, dün yaptığı açıklamayla birlikte vatandaşları, kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgarlara karşı uyarmıştı. Öğrenciler ise okulların 4 Aralık'ta tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki, Antalya'da 4 Aralık'ta (yarın) okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi mi?
Antalya'da meydana gelen sağanak yağış nedeniyle "okullar tatil mi?" sorusu gündeme gelmeye başladı. Bu akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrenciler yarın için Valilik'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Antalya'da 4 Aralık'ta (yarın) okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi mi?