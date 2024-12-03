Antalya'da 4 Aralık'ta (yarın) okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi mi?

Antalya'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, yoğun sağanak yağış ve çok kuvvetli rüzgarların meydana gelmesiyle birlikte sorgulanıyor. Antalya Valiliği, dün yaptığı açıklamayla birlikte vatandaşları, kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgarlara karşı uyarmıştı. Öğrenciler ise okulların 4 Aralık'ta tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki, Antalya'da 4 Aralık'ta (yarın) okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi mi?

Antalya'da 4 Aralık'ta (yarın) okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi mi? - 1

Antalya'da meydana gelen sağanak yağış nedeniyle "okullar tatil mi?" sorusu gündeme gelmeye başladı. Bu akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrenciler yarın için Valilik'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Antalya'da 4 Aralık'ta (yarın) okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da 4 Aralık'ta (yarın) okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi mi? - 2

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama sonrasında, Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışın, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmış ve il geneline yayılmıştı. Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlar meydana geldi.

Kuvvetli yağışların bu gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Antalya'da 4 Aralık'ta (yarın) okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi mi? - 3

ANTALYA VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgide; Antalya'da beklenen gök gürül- tülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak il gene- linde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.

Kuvvetli yağışların, yarın (03.12.2024) gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenmektedir.
Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.

Başlama Zamanı: 02.12.2024- 18:00 TSİ
Bitiş Zamanı: 03.12.2024 - 23:59 TSİ

Antalya'da 4 Aralık'ta (yarın) okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama geldi mi? - 4

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da yoğun sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisi sürmeye devam ederken, öğrencilerde tatil araştırmaları yapmaya başladı.

Antalya Valiliği tarafından okullarla ilgili bir "tatil" açıklaması henüz yapılmadı.

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