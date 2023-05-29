Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Manavgat ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sararken, binanın üst katlarında mahsur kalan 13 kişi en üst kata sığındı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde mahsur kalan, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 13 kişi itfaiye ve polis ekipleri tarafından binadan çıkarıldı ve ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 1

Manavgat'ta dün gece saatlerinde Aşağı Pazarcı Mahallesi 1059 Sokak, numara 38 adresinde bulunan 5 katlı binanın zemin katından başlayan yangında kısa sürede alevler tüm binayı sardı.

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Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 2

Binanın zemin katındaki döşeme atölyesinde bulunan sünger ve kumaşlar yangının büyümesine neden olurken, atölye içerisindeki motosikletin deposunun da patladığı bildirildi.

Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 3

Yangının tüm binayı sarmasıyla birlikte çevre binalardan hortumla yangına müdahale edilmeye çalışılırken, itfaiyenin gelmesiyle birlikte yangın kontrol altına alınabildi.

Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 4

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, binada bulunanların mahsur kaldıkları üst katlara ulaşarak başlarındaki maskeleri mahsur kalan vatandaşlara takmak suretiyle aşağı indirdiler.


Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 5

Yanan binadan en son çıkan kişi olan Mustafa Deniz, yangının bir anda büyüdüğünü, tam ümitlerini kestikleri anda itfaiye ekiplerinin geldiğini, zamanında yetişmemeleri durumunda binada bulunanların kurtulma şansının olmadığını anlattı.

Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 6

Yangını ilk görenler arasındaki bir vatandaş, alevlerin bir anda parladığını, itfaiyenin müdahalesi sayesinde can kaybının yaşanmadığını söyledi.


Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 7

Yangının söndürülmesinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi tarafından incelemelerde bulunuldu.

Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 8
Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 9
Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 10
Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 11
Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 12
Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 13
Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 14
Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 15
Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 16
Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 17
Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 18
Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 19
Antalya'da 5 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı - 20
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