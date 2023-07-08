Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği

Almanya'dan ailesiyle beraber tatile gelen ve korku yaşayan Aslan Yeşildağ, “Birden kapılara vuruldu ve büyük bir gürültü oldu. ‘Yangın var, yangın var’ sesiyle uyandık. Çocukları yan odadan alarak hemen dışarıya çıktık. Otel kalabalık, asansörde kalanlar oldu. Onları kurtaranlar oldu. Biz kendimizi dışarıya attık. Buna şükür ediyoruz.” dedi.