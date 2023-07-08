Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği
Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Otelin mutfağında başlayan yangın, binanın iç bölümlerine sızdı. Tatilciler ve otel çalışanları kendilerini dışarı attı. Dumandan etkilenen bazı personel ve turistlere sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Yangının ilk belirlemelere göre erzak bölümündeki elektrik panosundan çıktığı üzerinde duruluyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.