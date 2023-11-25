Antalya'da 8 yeni örümcek türü keşfedildi
Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü'nde Omurgasız Hayvanlar Uzmanı Kadir Boğaç Kunt, örümcekler üzerine yaptığı uzmanlık tezi araştırmaları kapsamında Antalya'da 8 yeni örümcek türü keşfetti.
Omurgasız Hayvanlar Uzmanı Kadir Boğaç Kunt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Recep Sulhi Özkütük'ün danışmanlığında yaptığı 'Antalya ili Harpacteinae (Araneae, Dysderidae) Faunası' başlıklı uzmanlık tezi kapsamında, 8 yeni örümcek türü keşfetti.