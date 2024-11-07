Antalya'da akılalmaz olay: Aracını servisten hasarlı alıp tamir ettirmek zorunda kaldı
Antalya'da Melek Akar (50), yazılım güncellemesi için götürdüğü iki ay önce aldığı otomobiline yetkili serviste başka bir aracın çarptığını, servis yetkililerinin, 'Sigortadan zaten para alacaksınız' diyerek, herhangi bir onarım yapmadan aracı teslim ettiğini öne sürdü. Servis yetkilileri ise aralarında bir anlaşmazlık yaşandığını, hukuki sürecin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.
Belediyeden emekli Melek Akar, iki ay önce aldığı otomobili, yazılım güncellemesi için yetkili servise bıraktı.
İkame araç alıp servisten ayrılan Melek Akar, çok geçmeden otomobilinin kazaya karıştığına ilişkin telefon alıp servise gitti.
Akar, otomobilinin ön kısmına servis içerisinde hafif ticari aracın çarptığını gördü.