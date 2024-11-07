Antalya'da akılalmaz olay: Aracını servisten hasarlı alıp tamir ettirmek zorunda kaldı

"SOKAKTA KAZA YAPMIŞIZ GİBİ MUAMELE GÖRDÜK"

Servis tarafından mağdur edildiklerini iddia eden Melek Akar, "Biz ulaşabileceğimiz her yeri aradık ama sonuç alamadık. İlerleyen günlerde de hasarlı şekilde aracımızı servisten aldık. Sanayide tamir ettirdik. Sokakta kaza yapmışız gibi muamele gördük. 'Sigortadan zaten para alacaksınız' dediler. Haklarımızı zaten biliyoruz ama sıfır aldığımız aracımız değer kaybına uğradı. Hiçbir şekilde çözüm önerisi sunmadılar. Resmen sıfır sorumluluk. Sanki biz hiç oraya aracımızı teslim etmemişiz, onların sorumluluğunda değilmiş gibi. Sürecin takipçisiyiz.

Mala zarar verme ve ihmal üzerinden bir süreç yürütüyoruz. Tüketici Başvuru Merkezinden de haklarımızı öğrendik, süreci başlattık. Yaşadığımız olayı yargıya taşıdık." ifadelerini kullandı.

Servis yetkilileri ise aralarında bir anlaşmazlık yaşandığını, hukuki sürecin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.