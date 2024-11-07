Antalya'da akılalmaz olay: Aracını servisten hasarlı alıp tamir ettirmek zorunda kaldı

Antalya'da Melek Akar (50), yazılım güncellemesi için götürdüğü iki ay önce aldığı otomobiline yetkili serviste başka bir aracın çarptığını, servis yetkililerinin, 'Sigortadan zaten para alacaksınız' diyerek, herhangi bir onarım yapmadan aracı teslim ettiğini öne sürdü. Servis yetkilileri ise aralarında bir anlaşmazlık yaşandığını, hukuki sürecin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

Antalya'da akılalmaz olay: Aracını servisten hasarlı alıp tamir ettirmek zorunda kaldı - 1

Belediyeden emekli Melek Akar, iki ay önce aldığı otomobili, yazılım güncellemesi için yetkili servise bıraktı.

İkame araç alıp servisten ayrılan Melek Akar, çok geçmeden otomobilinin kazaya karıştığına ilişkin telefon alıp servise gitti.

Akar, otomobilinin ön kısmına servis içerisinde hafif ticari aracın çarptığını gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da akılalmaz olay: Aracını servisten hasarlı alıp tamir ettirmek zorunda kaldı - 2

"2 MİLYON LİRAYA SATIN ALDIĞI OTOMOBİLE SERVİSTE ARAÇ ÇARPTI"

Otomobilini mart ayında iki milyon liraya satın aldığını aktaran Melek Akar, "İki ay sonra yazılım güncellemesi için yetkili servise davet ettiler. Otomobili bırakıp servisten çıktık. Kısa süre sonra gelen telefonda, bir kaza olduğunu söyleyerek yeniden çağırdılar.

Bir baktık aracımız kaza yapmış ve rampaya bırakılmış. Rampadan geri geri çıkan başka bir yetkili servisin aracı, bizim otomobilimize çarpmış. Sıfır hasarlı araç, kazalı duruma geldi.

Aracımız 10 gün serviste bekledi ve hiçbir işlem yapılmadı." dedi.

Antalya'da akılalmaz olay: Aracını servisten hasarlı alıp tamir ettirmek zorunda kaldı - 3

"SOKAKTA KAZA YAPMIŞIZ GİBİ MUAMELE GÖRDÜK"

Servis tarafından mağdur edildiklerini iddia eden Melek Akar, "Biz ulaşabileceğimiz her yeri aradık ama sonuç alamadık. İlerleyen günlerde de hasarlı şekilde aracımızı servisten aldık. Sanayide tamir ettirdik. Sokakta kaza yapmışız gibi muamele gördük. 'Sigortadan zaten para alacaksınız' dediler. Haklarımızı zaten biliyoruz ama sıfır aldığımız aracımız değer kaybına uğradı. Hiçbir şekilde çözüm önerisi sunmadılar. Resmen sıfır sorumluluk. Sanki biz hiç oraya aracımızı teslim etmemişiz, onların sorumluluğunda değilmiş gibi. Sürecin takipçisiyiz.

Mala zarar verme ve ihmal üzerinden bir süreç yürütüyoruz. Tüketici Başvuru Merkezinden de haklarımızı öğrendik, süreci başlattık. Yaşadığımız olayı yargıya taşıdık." ifadelerini kullandı.

Servis yetkilileri ise aralarında bir anlaşmazlık yaşandığını, hukuki sürecin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

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