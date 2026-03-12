Antalya'da akran dehşeti! "Neden bakıyorsun" deyip burnunu kırdılar
12.03.2026 15:29
İHA
Antalya'da arkadaşları ile oturan gencin, "Neden bakıyorsun" diyerek yanına gelen akranı tarafından dövülerek burnu kırıldı.
Akran şiddetine yönelik bir başka haber bu kez Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden geldi.
8 Şubat'ta Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki bir restorana arkadaşlarıyla birlikte giden 15 yaşındaki Batuğ Y.'nin yanına bir süre sonra akranı olan hiç tanımadığı bir kişi geldi.
İsminin Kayra K.Ç. olduğu öğrenilen genç "Neden bakıyorsun" diyerek önce Batuğ Y.'nin oturduğu sandalyeye tekme vurdu. Ardından Batuğ Y.'nin yüzüne doğru tokat attı.
Bu sırada Kayra K. Ç.'nin çevresinde toplanan bir grup içerisinde isminin Batuhan K. olduğu öğrenilen aynı yaşlardaki genç Batuğ Y.'ye yumruk attı.
Gençler arasındaki arbede işyerinde bulunan bir vatandaşın araya girmesi ile sonlandı. Aldığı yumruk darbesi ile yüzünden yaralanan Batuğ Y. kendi imkanları ile hastaneye giderken, yapılan kontrollerde burnunun kırıldığı belirlendi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Olayın ardından ameliyat olan gencin tedavisi devam ederken, Batuğ Y.'nin ailesi polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucu kimlikleri tespit edilen Batuhan K. ve Kayra K. Ç. ikametlerinde gözaltına alınarak işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
"OĞLUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"
Burnunda kırıklar bulunan ve rapor alan Batuğ Y.'nin babası Cihangir Yılmaz, yaşanan akran zorbalığına tepki gösterdi.
Baba Yılmaz, oğlunun olay sonrası psikolojik destek almaya başladığını ve akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartılması gerektiğini söyledi.