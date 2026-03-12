Antalya'da akran dehşeti! "Neden bakıyorsun" deyip burnunu kırdılar

Bu sırada Kayra K. Ç.'nin çevresinde toplanan bir grup içerisinde isminin Batuhan K. olduğu öğrenilen aynı yaşlardaki genç Batuğ Y.'ye yumruk attı.

Gençler arasındaki arbede işyerinde bulunan bir vatandaşın araya girmesi ile sonlandı. Aldığı yumruk darbesi ile yüzünden yaralanan Batuğ Y. kendi imkanları ile hastaneye giderken, yapılan kontrollerde burnunun kırıldığı belirlendi.