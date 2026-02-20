Antalya'da akran zorbalığı. Kendi sırasına oturdu diye arkadaşının çenesini kırdı
20.02.2026 16:49
İHA
Antalya'da bir lisede çıkan kavgada, bir öğrencinin çenesi kırıldı. Ameliyata alınan öğrencinin bir dönem okula devam edemeyeceği belirtildi.
Akran zorbalığı haberi bu kez Antalya'dan geldi.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı bir meslek lisesinde yaşandı. İddiaya göre 15 yaşındaki Muhammed Yasin Ç., teneffüste kendi sırasına oturan bir öğrenciyi kalkması üzerine uyardı. Uyarının ardından sıradan kalkan öğrencinin sınıftan çıkarak, 3 arkadaşıyla birlikte tekrar geldiği öne sürüldü.
Muhammed Yasin Ç.'nin "Neden ters baktın?" demesi üzerine çıkan arbedede, diğer öğrencinin Muhammed Yasin Ç.'nin çenesine vurduğu, darbe alan öğrencinin yere düştüğü iddia edildi.
Okul yönetimi tarafından velisine bilgi verilen Muhammed Yasin Ç., sağlık ocağına götürülmesinin ardından hastaneye sevk edildi. Öğrencinin çenesinde kırık tespit edildi.
"ADLİ BİR VAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Olayla ilgili konuşan veli Ergin Ç., olayın yaşandığı gün öğretmenlerin önce kendisini oğlunun dişinin kırıldığı üzerine, sonrasında da öğrencinin araştırma hastanesine sevk edildiğini arayarak haber verdiklerini belirtti. Baba, oğlunun çenesinde kırık tespit edildiğini ve tedavi sürecinin de 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceğini söyledi.
Olayın adli boyutuna dikkat çeken baba, kamera kayıtlarının net bir şekilde bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:
“Ambulans ve polis çağrılıp çağrılmadığını sordum. Çağrılmadığını öğrendim. Polisler tuttuğu tutanaklarda olayın 'kasten yaralanma' olduğunu belirttiler. Bunun bir adli vaka olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Yargı sürecini başlattık”
EN AZ BİR DÖNEM EĞİTİMDEN UZAK KALACAK
Kavganın ardından okulda disiplin kurulunun toplandığını ve olayı gerçekleştiren öğrencinin 5 gün okuldan uzaklaştırıldığını söyleyen baba, bu kararın caydırıcı olmadığı düşüncesiyle itiraz ettiklerini anlattı.
16 Şubat Pazartesi günü yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından Muhammed Yasin Ç.'nin çenesinde iki noktada kırık tespit edilerek plak yerleştirildi. Tedavi sürecinin uzun ve zorlu geçeceğini belirten veli Ergin Ç., oğlunun sağlık durumu nedeniyle en az bir dönem okuldan uzak kalacağını da ekledi.
KAYRA ALTINKAMA
Geçen günlerde de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü'nde akran zorbalığı yaşanmıştı.
11'inci sınıfta eğitim gören K.N. Altınkama ile sınıf arkadaşı Y.Z. arasında 3 Şubat'ta beden eğitimi dersinde birbirine top atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek fiziksel kavgaya dönüşmesiyle Altınkama'nın çenesi ve omuriliği kırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Altınkama, omuriliğindeki kırıklar sebebiyle ameliyat oldu.
Tedavisine devam ediliyor.