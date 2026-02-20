Antalya'da akran zorbalığı. Kendi sırasına oturdu diye arkadaşının çenesini kırdı

Olayla ilgili konuşan veli Ergin Ç., olayın yaşandığı gün öğretmenlerin önce kendisini oğlunun dişinin kırıldığı üzerine, sonrasında da öğrencinin araştırma hastanesine sevk edildiğini arayarak haber verdiklerini belirtti. Baba, oğlunun çenesinde kırık tespit edildiğini ve tedavi sürecinin de 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceğini söyledi.

Olayın adli boyutuna dikkat çeken baba, kamera kayıtlarının net bir şekilde bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Ambulans ve polis çağrılıp çağrılmadığını sordum. Çağrılmadığını öğrendim. Polisler tuttuğu tutanaklarda olayın 'kasten yaralanma' olduğunu belirttiler. Bunun bir adli vaka olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Yargı sürecini başlattık”