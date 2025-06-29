Antalya'da aylar süren serüven başladı: Fiyatları 5 bin dolardan başlıyor, en çok sipariş Amerika'dan geliyor
Antalya'da araziler bu yıl da halı tarlasına dönüştü. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan halılar, güneşin yakıcı etkisiyle pastel tonlara bürünüyor. Fiyatları 5 bin dolardan başlayan halılara en çok talep ABD'den geliyor.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki araziler, yaz aylarında Türkiye'nin dört bir yanından getirilen el dokuması halıların serilmesiyle tabloyu anımsatan tarlalara dönüşüyor.
Halılar, yüksek sıcaklıkta güneş altında bekletilerek hem mikroplardan arındırılıyor hem de doğal renklerine kavuşuyor.