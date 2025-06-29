Antalya'da aylar süren serüven başladı: Fiyatları 5 bin dolardan başlıyor, en çok sipariş Amerika'dan geliyor

Antalya'da araziler bu yıl da halı tarlasına dönüştü. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan halılar, güneşin yakıcı etkisiyle pastel tonlara bürünüyor. Fiyatları 5 bin dolardan başlayan halılara en çok talep ABD'den geliyor.

Antalya'da aylar süren serüven başladı: Fiyatları 5 bin dolardan başlıyor, en çok sipariş Amerika'dan geliyor - 1

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki araziler, yaz aylarında Türkiye'nin dört bir yanından getirilen el dokuması halıların serilmesiyle tabloyu anımsatan tarlalara dönüşüyor.

Halılar, yüksek sıcaklıkta güneş altında bekletilerek hem mikroplardan arındırılıyor hem de doğal renklerine kavuşuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da aylar süren serüven başladı: Fiyatları 5 bin dolardan başlıyor, en çok sipariş Amerika'dan geliyor - 2

Sentetik içermeyen, organik boyalarla dokunmuş halılar, bu işlemle ihracata hazırlanıyor.

Güneşlenen halılar başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı noktalarına gönderiliyor.

Aralarında 100 yıl önce dokunmuş, antika değerindeki bazı halılar ise 8 bin dolara kadar koleksiyonerlerden alıcı buluyor.

Antalya'da aylar süren serüven başladı: Fiyatları 5 bin dolardan başlıyor, en çok sipariş Amerika'dan geliyor - 3

"HALILAR SUNTAYA DÖNÜŞÜYOR"

1971 yılından bu yana bu işi yaptığını söyleyen Halil Börekçi, "Ben de babamdan devraldım. Oğlum işimizi babadan oğula sürdürecek." dedi.

Antalya'daki hava sıcaklığının zaman zaman 48 dereceyi bulduğunu anlatan Börekçi, "Sentetik halılar bu sıcağa dayanmıyor, adeta suntaya dönüşüyor. Biz tamamen doğal orijinal ve güneşe dayanıklı halıları seriyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'da aylar süren serüven başladı: Fiyatları 5 bin dolardan başlıyor, en çok sipariş Amerika'dan geliyor - 4

Börekçi şunları anlattı:

"Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, kullanılmış ve miadı dolmuş olarak topluyoruz. Önce havuzlarımızda steril hale getiriyor, mikroplardan arındırıyoruz. Ardından sabun ve şampuanla yıkayıp güneşe seriyoruz. Bu halılar tamamen organik halılardır. İçlerinde sentetik iplik ya da krom boya bulunmaz. Çünkü sentetik halılar bu sıcaklıkta suntaya benzer şekilde sertleşiyor.

Antalya'da sıcaklık bazen 45-48 dereceye kadar çıkabiliyor. Boyama sırasında kullanılan indikatör gibi bazı maddeler, güneşin etkisi ve gece düşen çiğ sayesinde uçup gidiyor. Halıların doğallığı böylece ortaya çıkıyor.

Renkler pastel ise pastel, canlıysa canlı kalıyor. Asitle soldurma gibi suni işlemler uygulanmıyor. Aynı zamanda bu yüksek sıcaklıkta mikroplar da barınamıyor."

Antalya'da aylar süren serüven başladı: Fiyatları 5 bin dolardan başlıyor, en çok sipariş Amerika'dan geliyor - 5

EN ÇOK TALEP AMERİKA'DAN GELİYOR

Bu sezon yaklaşık 15 bin halıyı araziye sereceklerini anlatan Börekçi, halıların fiyatının eskiye oranla düştüğünü anlatıp, fiyatların 5 ila 8 bin dolar arasında değiştiğini anlattı.

Börekçi en çok talebin ise ABD'den geldiğini söyledi.

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