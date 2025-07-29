Antalya'da aynı noktada yine kaza: Bu kez üniversiteli Arda yaşamını yitirdi
Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda çarptığı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Öztürk yaşamını yitirdi. Daha öncede aynı noktada meydana gelen başka bir kazada kaldırımda yürüyen baba ve oğlu aynı şekilde hayatını kaybetmişti.
Antalya'da daha önce baba ile oğlunun hayatını kaybettiği aynı kaldırımda yürürken aracın çarptığı bir genç öldü.
Edinilen bilgiye göre; Burak K. yönetimindeki otomobil, Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki lunapark önünde dün gece saatlerinde ağaca çarpıp savrularak yol kenarında bekleyen Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobil ve aynı araca binmek için kaldırımda duran Arda Öztürk'e (23) çarptı.