Antalya'da aynı noktada yine kaza: Bu kez üniversiteli Arda yaşamını yitirdi

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda çarptığı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Öztürk yaşamını yitirdi. Daha öncede aynı noktada meydana gelen başka bir kazada kaldırımda yürüyen baba ve oğlu aynı şekilde hayatını kaybetmişti.

Antalya'da aynı noktada yine kaza: Bu kez üniversiteli Arda yaşamını yitirdi - 1

Antalya'da daha önce baba ile oğlunun hayatını kaybettiği aynı kaldırımda yürürken aracın çarptığı bir genç öldü.

Edinilen bilgiye göre; Burak K. yönetimindeki otomobil, Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki lunapark önünde dün gece saatlerinde ağaca çarpıp savrularak yol kenarında bekleyen Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobil ve aynı araca binmek için kaldırımda duran Arda Öztürk'e (23) çarptı.

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Antalya'da aynı noktada yine kaza: Bu kez üniversiteli Arda yaşamını yitirdi - 2

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Arda Öztürk ve iki aracın sürücüleri ile kontrolden çıkan Burak K.'nin kullandığı otomobildeki Utku E. yaralandı.

Antalya'da aynı noktada yine kaza: Bu kez üniversiteli Arda yaşamını yitirdi - 3

Sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da aynı noktada yine kaza: Bu kez üniversiteli Arda yaşamını yitirdi - 4

Arda Öztürk'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Arda Öztürk'ün lunaparkta çalıştığı, iş çıkışında üvey babası Mehmet Ç.'nin kendisini almaya geldiği, otomobile bineceği sırada ise kazanın yaşandığı öğrenildi.

Antalya'da aynı noktada yine kaza: Bu kez üniversiteli Arda yaşamını yitirdi - 5

Öztürk'ün cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Burada, anne Dilek Ç. ile hastanede tedavisi tamamlanarak adli tıp önüne gelen üvey baba Mehmet Ç. ve yakınları üzüntü yaşadı. Cenazenin defnedilmek üzere Burdur'a gönderileceği bildirildi.

Antalya'da aynı noktada yine kaza: Bu kez üniversiteli Arda yaşamını yitirdi - 6

Murat Ayan

Öztürk'ün dayısı Murat Ayan, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere, elim bir kazada yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Antalya'da aynı noktada yine kaza: Bu kez üniversiteli Arda yaşamını yitirdi - 7

"ÇOCUĞUMUZUN KORNEALARINI BAĞIŞLADIK"

Hayatını kaybeden yeğeninin organlarını da bağışlamak istediklerini ancak beyin ölümü gerçekleştiği için bunun mümkün olmadığını belirten Ayan şöyle konuştu:

"Çocuğumuzun kornealarını bağışladık. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını isterim. Kısa süre önce aynı yerde, aynı tür bir kazada bir baba ve oğlu aynı şekilde can vermiş.

Antalya'da aynı noktada yine kaza: Bu kez üniversiteli Arda yaşamını yitirdi - 8

Bu konuda o noktaya bir titizlik gösterilmesini yetkililerden talep ediyoruz. Kazaya neden olan kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz."

Antalya'da aynı noktada yine kaza: Bu kez üniversiteli Arda yaşamını yitirdi - 9

AYNI NOKTADAKİ KAZADA BABA İLE OĞLU ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan 11 Temmuz'da aynı yerde lunaparktan çıkan yaya Yunus Tekerci ve oğlu 8 yaşındaki Adem Efe Tekerci'ye kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir otomobil çarpmıştı. Kazada baba ve oğlu yaşamını yitirmişti.

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