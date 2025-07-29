Antalya'da aynı noktada yine kaza: Bu kez üniversiteli Arda yaşamını yitirdi

"ÇOCUĞUMUZUN KORNEALARINI BAĞIŞLADIK"

Hayatını kaybeden yeğeninin organlarını da bağışlamak istediklerini ancak beyin ölümü gerçekleştiği için bunun mümkün olmadığını belirten Ayan şöyle konuştu:

"Çocuğumuzun kornealarını bağışladık. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını isterim. Kısa süre önce aynı yerde, aynı tür bir kazada bir baba ve oğlu aynı şekilde can vermiş.