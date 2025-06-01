Antalya'da Azerbaycanlı federasyon başkanına bıçaklı saldırı: 6 gözaltı
Antalya'nın Kemer ilçesinde Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev (48) bıçaklı saldırıda yaralandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken ayrıntılar ortaya çıktı.
Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda 24 Mayıs’ta başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, 28 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında, müsabakaların düzenlendiği salonun kapısında karın bölgesinden ve boğazından 2 bıçak darbesi aldı. Müsabakalar için salonda bulunan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Musayev, tedaviye alındı.