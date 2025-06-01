Antalya'da Azerbaycanlı federasyon başkanına bıçaklı saldırı: 6 gözaltı

KIRMIZI BÜLTENLE RUSYA'DA YAKALANDI

A.R. ve K.K., takip sonucu aynı gün Antalya Havalimanı'nda, Rusya'ya gittiği tespit edilen ve kırmızı bülten çıkarılan Eynullah Babazade ise Rusya'daki havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Eynullah Babazade, Rusya'ya giden Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekibi ve Interpol polisi ile teslim alınarak, Türkiye'ye getirildi.