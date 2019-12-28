Antalya'da bedava halı kampanyasında izdiham ve arbede yaşandı

''BU YOĞUNLUĞU BEKLEMİYORDUK''

Mağaza sorumlusu Enes Satılmış ise bu kadar yoğunluğu beklemediklerine değinerek, “Fabrikadan halka direk satış imkanı var. O nedenle ilgi olduğunu tahmin ediyorum. Bedava ürünlerin yanı sıra, 10 ile 400 lira arasında satışını yaptığımız ihtiyaç malzemeleri var. Bir anda 250 kişi izdihama neden oldu" dedi.