Antalya'da bindi, Erzurum'da indi: Bukalemunun maydanoz kasasında 1200 kilometrelik yolculuğu

Bukalemunun Antalya'da maydanoz kasasında başlayan yolculuğu Erzurum'da tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Sebze Meyve Hali'nde faaliyet gösteren bir esnaf, Antalya'dan gelen kamyondaki maydanoz kasasında bukalemun olduğunu fark etti.