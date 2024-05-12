Antalya'da bindi, Erzurum'da indi: Bukalemunun maydanoz kasasında 1200 kilometrelik yolculuğu
Bukalemunun Antalya'da maydanoz kasasında başlayan yolculuğu Erzurum'da tamamlandı. Sürüngenler familyasının önemli üyesi olan ve çok hızlı renk değiştirebilen bukalemun 1200 kilometre yol kat etti.
Bukalemunun Antalya'da maydanoz kasasında başlayan yolculuğu Erzurum'da tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Sebze Meyve Hali'nde faaliyet gösteren bir esnaf, Antalya'dan gelen kamyondaki maydanoz kasasında bukalemun olduğunu fark etti.