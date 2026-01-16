Antalya'da bodrum katta yangın paniği

16.01.2026 10:05

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da bodrum katta yangın paniği
IHA

Antalya'da sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.

 

Olay Manavgat ilçesinde gerçekleşti.

 

Yayla Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

Antalya'da bodrum katta yangın paniği 1
IHA

Adrese gelen itfaiye ekipleri, 3 katlı binanın yanmakta olan bodrum katının demir kapısını keserek eve girebildi.

 

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürürken ev ve içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da bodrum katta yangın paniği 2
IHA

Alev K. isimli kadının dört çocuğuyla birlikte oturduğu evde yangın sırasında kimsenin olmadığı belirlendi.

Antalya'da bodrum katta yangın paniği 3
IHA

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.