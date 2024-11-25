Antalya’da büyük tehlike atlatıldı: Yanan uçak sabıkalı çıktı, havalimanında yaşananlar film sahnesini aratmadı

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, “O uçak aynı zamanda 90 kişi götürecekti. Şimdi bu 90 kişi, onlar da kaldılar. Uçak ayarlanıncaya kadar onlar geri otellere yerleştirildi. Yangına müdahale süresi ve söndürme işlemi ve yolcuların hiç yara almadan tahliyesi büyük bir başarıyla gerçekleştirildi.” dedi.