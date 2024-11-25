Antalya’da büyük tehlike atlatıldı: Yanan uçak sabıkalı çıktı, havalimanında yaşananlar film sahnesini aratmadı
Antalya’da dün akşam faciadan dönüldü. Rus hava yolu firması Azimuth Airlines’a ait SU95 tipi yolcu uçağının sol motorunda başlayan yangın, uçak piste teker koyduğu sırada büyüdü. Ekipler yangına müdahale ederken, yolcular da uçaktan tahliye edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, söz konusu uçağın bir ay önce de başka bir iniş sırasında kaza kırıma uğradığı ortaya çıktı.
Antalya Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde büyük bir tehlike atlatıldı.