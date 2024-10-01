Antalya’da çıkan hortum ev ve seralara zarar verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısında bulunduğu Antalya Körfezi’nde hortum ve sağanak etkili oldu.

Serik ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında aniden hortum çıktı. Çıkan hortumda bir evin çatısı kırılarak üzerine devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü, bir evin çatısı ise yerinden koparak savruldu. Mahallede dört serada naylonların yırtılması sonucu devrilen demir borular ve ekili sebzeler de zarar gördü.