Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama: Sofraya uygun değiller

"SOFRAYA UYGUN DEĞİL"

Bu sebzelerin işlenme aşamasında sofraya konulmayacak ürünler olduğunu söyleyen Fidan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çürük, kurtlu ürünler ayrılıyor. Bu ürünler akşam üzeri belediyenin çöp konteynerlerine konuluyor. Belediye de bunları uygun bir zamanda belediye çöplüğüne götürüp, döküyor. Bu ürünler sofraya konacak şekilde olsa döker miyiz? Hayır dökmeyiz. Bu paylaşımı yapan kişi 'Bu ürünü ben yerim' diyorsa, gelsin ücretsiz kendisine verebiliriz. Bu ürünler sofraya uygun değil. Bu ürünleri ne dış ne de iç piyasaya veremeyiz."